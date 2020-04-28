Новый транспортно-пересадочный узел хотят создать в районе Нижегородского ипподрома

Строительство автовокзала и транспортно-пересадочного узла намечается в районе Нижегородского ипподрома, на проспекте Гагарина, 234. Реализовать проект планируется в 2020-2021 годах. Об этом сообщила и.о.заместителя главы администрации Нижнего Новгорода Елена Лекомцева в ходе онлайн-заседания постоянной комиссии городской думы по транспорту и связи.

Объект предлагается внести в Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Нижнего Новгорода на 2019-2030 годы.

Елена Лекомцева также сообщила, что строительство транспортно-пересадочного узла обойдется в 50 млн рублей и будет финансироваться частным инвестором.

- Это средства частного инвестора. Совместно с министерством транспорта и автодорог Нижегородской области сейчас рассматривается изменение транспортной схемы, транспортной логистики на территории Нижнего Новгорода в целом. Планируется создание больших транспортно-пересадочных узлов, к которым будут формироваться и изменяться существующие или вновь вводимые маршруты, - пояснила Елена Лекомцева.

Она также добавила, что расширение автостанции в Щербинках запланировано в рамках проекта, инициированного РЖД. Он предполагает соединение Нижнего Новгорода с ближайшими городами области.

- Железная дорога вышла с инициативой о запуске так называемых новых городских электричек и пригородных маршрутов, которые будут подвозить пассажиров к транспортно-пересадочным узлам, откуда они смогут продолжить путь как внутри города, так и за его пределы в тех направлениях, где отсутствует железнодорожное сообщение. Поэтому место является стратегически важным, и функционал существующего автовокзала будет расширен, - сообщила директор департамента транспорта администрации Нижнего Новгорода.

Руководитель комиссии Станислав Прокопович отметил, что вложение средств в подобные проекты значимо для города, учитывая предстоящее строительство развязки в районе Ольгино. Поэтому он призвал коллег поддержать проект и вынести на рассмотрение городской думы.

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