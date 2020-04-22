На строительство развязки в Ольгине дано разрешение

Подрядчик, который выиграл конкурс на строительство развязки в Ольгине, получил разрешения на строительство объекта и сопутствующие работы – в частности, вырубку поросли вдоль дороги, перекладку сетей газопровода, перенос линий электроснабжения. Об этом со ссылкой на министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области сообщает пресс-служба регионального правительства.

На данный момент осталось согласовать еще сроки ограничения движения, связанного со строительством развязки. По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, принято решение ни в коем случае не перекрывать движение полностью.

- Конечно, это затрудняет работу строителей, но нужно было найти компромисс между неудобствами водителей и жителей Ольгино и необходимостью как можно быстрее разгрузить этот транспортный узел, - подчеркнул Глеб Никитин.

Напомним, строительство развязки в Ольгине было запланировано в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». За текущий год подрядчику предстоит почти полностью перенести инженерные коммуникации и построить основу путепровода. На следующий год запланировано завершение работ по строительству самого путепровода, а также асфальтированию, организации очистных сооружений, установке экранов для шумозащиты и благоустройству.

Планируется, что новая развязка должна быть введена в эксплуатацию уже в 2021 году. Ее протяженность составит около полутора километров, а расчетная скорость движения по ней составит 80 километров в час.