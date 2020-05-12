2020-05-12T19:00:57+03:00
Общество

Фестивальная площадь и городской сад: как изменится центральный парк Дзержинска после благоустройства

Реконструкция парка обойдется более чем в 54 миллиона рублей
Елена КАРАЛ
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Фестивальная площадь и городской сад: как изменится центральный парк Дзержинска после благоустройства. ФОТО: ИРГСНОФестивальная площадь и городской сад: как изменится центральный парк Дзержинска после благоустройства. ФОТО: ИРГСНО
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Благоустройство Центрального парка началось в Дзержинске Нижегородской области. Работы ведутся за счет гранта Всероссийского конкурса лучших проектов комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. На реализацию проекта городу выделено 54 миллиона рублей. Будут привлекаться и дополнительные средства, сообщил Институт развития городской среды Нижегородской области.

На днях сотрудники ИРГСНО побывали в Дзержинске и проверили, как идут работы. Пока рабочие заняты уборкой мусора, оставшегося после демонтажа аттракционов. Подрядчик приступил также к мощению центральной аллеи, будущей фестивальной площади, пешеходных дорожек и аллеи Ильяшевича. В ближайшем будущем начнется монтаж нового фонтана.

В результате реконструкции парк должен превратиться в экологичное пространство, которое привлечет в город туристов и даст новый толчок его развитию.

Входная арка

Особый акцент создатели проекта делают на главной входной арке, которая является объектом культурного наследия. Пространство перед главным входом должно стать более привлекательным и безопасным. Для этого будет увеличена пешеходная зона, а ларьки и рекламные конструкции демонтируют. Фасад декорируют украшениями и архитектурной подсветкой.

Фестивальная площадь

Фестивальная площадь. ФОТО: ИРГСНО

Фестивальная площадь. ФОТО: ИРГСНО

В парке появится многофункциональная площадка для проведения городских праздников, концертов, выставок, перформансов, мастер-классов и других мероприятий. Главным объектом здесь станет павильон «Кисловодск» с мобильным фасадом, который те или иные сообщества смогут трансформировать под свои события. Павильон будет украшать архитектурная подсветка, а перед ним разместится фестивальная зона с фонтаном.

Театральная площадь

Театральная площадь. ФОТО: ИРГСНО

Театральная площадь. ФОТО: ИРГСНО

Театральные представления, инновационные цифровые шоу и перформансы можно будет устраивать на театральной площади. Для этого здесь создадут амфитеатр и сцену. Вместе с кукольным театром эти объекты объединятся в пространство, где можно будет проводить любые классические представления и шоу нового формата.

Спортивные зоны

Появится в парке отдельная территория для занятий спортом. Пользоваться ей будут летом и зимой. В летнее время здесь можно играть в волейбол, баскетбол и настольный теннис. В зимний период площадка легко превращается в каток для игры в хоккей или катания на коньках.

Спортивные зоны. Визуализация: ИРГСНО

Спортивные зоны. Визуализация: ИРГСНО

Для любителей скейтбординга и велосипедистов создадут скейт-парк и памп-трек. Покататься на сноубордах можно будет в сноуборд-парке с трамплином, волной и другими элементами. В летнее время сноуборд-парк горожане будут использовать как место для игр в песке.

Детская игровая зона

Самые маленькие жители Дзержинска смогут проводить время в специальной зоне, примыкающей к террасе местного кафе. Там будут установлены качели, специальное игровое оборудование, вышка, домик, трубы и горка. Появятся также площадка с травмобезопасным покрытием и небольшой водоем.

Городской сад

Зона городского сада. ФОТО: ИРГСНО

Зона городского сада. ФОТО: ИРГСНО

В зоне городского сада установят павильоны для игры в шахматы и проведения торжеств. Дзержинцы смогут разыгрывать здесь шахматные партии, устраивать фотосессии, проводить торжественные церемонии, мастер-классы и творческие мероприятия.

В главном парке Дзержинска появятся и другие зоны для прогулок или занятий спортом. В зависимости от сезона, все площадки можно будет использовать по-разному. Эта особенность вызвала у авторов концепции ассоциации с конструктором. Поэтому элементы навигации, афиши мероприятий и другие объекты парка предлагается оформлять с помощью геометрических элементов, напоминающих советский конструктор. По мнению авторов концепции, так у парка появится свой уникальный фирменный образ.

КСТАТИ

Благоустройство пристани в Чкаловске

Благоустройство пристани в Чкаловске. ФОТО: ИРГСНО

Благоустройство пристани в Чкаловске. ФОТО: ИРГСНО

Уже готова предварительная концепция благоустройства и развития пристани в городе Чкаловске Нижегородской области. Это место является речными воротами и лицом города. Вдоль набережной сосредоточена уникальная историческая застройка и музеи, которые придают территории высокую социокультурную и рекреационную ценность. Институт развития городской среды разработал ряд предложений, благодаря которым набережная Чкаловска превратится в главное пространство для горожан и туристов, пребывающих сюда на речном транспорте. В этом году Чкаловск будет претендовать на участие во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений.

Улица Карла Маркса в Арзамасе

Улица Карла Маркса в Арзамасе. ФОТО: ИРГСНО

Улица Карла Маркса в Арзамасе. ФОТО: ИРГСНО

Еще одним претендентом на участие в конкурсе малых городов станет проект благоустройства улицы Карла Маркса в Арзамасе. ИРГСНО подготовил концепцию комплексного развития улицы, где максимально полно сохранился исторический облик зданий. Архитекторы предлагают раскрыть образ улицы Карла Маркса как энциклопедии города, в создании которой участвуют сами горожане. В частности, одним из микро-проектов станет площадка, которая приглашает гостей во двор, прилегающий сквер и парк. Там можно будет узнать об истории самого места, поиграть в шахматы, встретиться с друзьями и просто отдохнуть. В рамках концепции горожане и сообщества смогут создать на улице свои «представительства». В целом же улицу предлагается разделить на пять кварталов, которые будут включать разные инфраструктурные элементы навигации, павильоны и места отдыха. Авторы концепции предлагают развивать основные тематические направления: пешеходное, историческое, образовательное, жилое, культурно-развлекательное, туристическое и мемориальное.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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