2020-04-08T14:49:11+03:00
Общество

Прокуратура намерена судиться с администрацией Пильнинского района из-за отказа обеспечить жильем сироту

Девушке отказали в жилом помещении, сославшись на очередность в списке
Елена КАРАЛ
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Прокуратура намерена судиться с администрацией Пильнинского района из-за отказа обеспечить жильем сиротуПрокуратура намерена судиться с администрацией Пильнинского района из-за отказа обеспечить жильем сиротуФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Прокуратура Пильнинского района Нижегородской области намерена отстаивать в суде жилищные права 22 –летней девушки из категории детей сирот.

Представители надзорного ведомства провели проверку и выяснили, что администрация отказалась предоставить жительнице района жилое помещение, ссылаясь на очередность в списках.

- Установлено, что заявительница включена в список детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями на территории муниципального образования. Однако администрация отказала в предоставлении жилья, сославшись на очередность предоставления жилых помещений внутри списка, - говорится в сообщении прокуратуры Нижегородской области.

Представители контрольно-надзорного органа сочли это нарушением и направили главе администрации соответствующее представление. Удовлетворить его администрация отказалась.

Прокуратура заключила, что отказ администрации противоречит Федеральному закону №159-ФЗ от 21 декабря 1996 года «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Районный прокурор направил иск в суд с требованием обязать администрацию предоставить девушке жилье. Сейчас исковое заявление рассматривается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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