Дети-сироты пожаловались на конденсат и плохую вентиляцию в новой квартире в Ардатове

Дети-сироты пожаловались на конденсат, плохую вентиляцию и другие дефекты в своей новой, пока еще нежилой квартире. Помещение находится в одном из свежепостроенных блокированных домов рабочего поселка Ардатов. Это одна из двенадцати квартир, приобретенных администрацией Ардатовского района для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей.

Владельцы одной из них опубликовали в сети видео и фото своего жилья спустя полтора месяца с момента получения ключей от квартир. В частности, демонстрируется конденсат, скопившийся в помещении и под полом, брошенный строительный мусор и комары, которые развелись в благоприятной среде.

Комары. ФОТО: Кстати

Брошенный строительный мусор. ФОТО: Кстати

Конденсат, скопившийся под полом. ФОТО: Кстати

- 20 декабря 2019 года нам дали эту квартиру. Она хорошая, понравилась нам, но мы пришли в ужас, что нет ни одной вытяжки, все сырое, конденсат, все отклеивается. Залез в погреб, а там залили стяжечку сантиметров 10, кругом плесень, - рассказал супруг одной из сирот.

По словам самой сироты, получившей квартиру, они обратились со своей проблемой в администрацию и там им пообещали, что дефекты исправят.

- Еще нам звонил застройщик, он предложил исправить все за деньги. Сначала за 2,5 тысячи плюс материал, а потом позвонил, дал номер Дмитрия, и тот согласился нам за полторы тысячи все сделать, - рассказала девушка.

Молодые люди также утверждают, что они уже начали получать счета за коммунальные услуги, хотя в квартире они не живут.

ОФИЦИАЛЬНО

Как сообщили в администрации Ардатовского района, всего в декабре 2019 года были куплены 12 квартир для детей-сирот.

Жилье приобретено на первичном рынке за счет субвенции и является муниципальной собственностью.

Одна из квартир, купленных для детей-сирот. ФОТО: администрация Ардатовского района

Помещения передали по договору найма для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

- В момент заключения вышеуказанного договора жилые помещения были осмотрены, претензий к администрации района и застройщику от получателей жилых помещений не имелось, - сообщили в администрации. - В данных жилых помещениях установлена электрическая система отопления. Отопительные приборы настроены на минимальную температуру. В жилых помещениях никто не проживает, а в некоторых никто не появлялся с момента получения ключей, помещения не проветриваются. Результатом низкой температуры и отсутствия проветривания стало выпадение конденсата на поверхности окон, дверей.

Одна из квартир, купленных для детей-сирот. ФОТО: администрация Ардатовского района

Также сообщается, что администрация Ардатовского муниципального района обратилась к застройщику с претензией об устранении выявленных недостатков. Согласно информации, застройщик начал делать это: организовал дополнительный отток воздуха из жилых помещений через вентиляционные каналы в стенах домов.

Работа по установке дополнительной вентиляции ведется за счет застройщика по гарантийным обязательствам, предусмотренным муниципальным контрактом.

Конкретно

Всего в 2019 году в Нижегородской области обеспечено жильем 635 человек, в том числе 104 человека из списков детей-сирот Нижнего Новгорода.

707 квартир для детей-сирот закупит Нижегородская область в 2020 году.

На эти цели предусмотрено более 994 млн рублей, 867 из которых - региональные средства. В Нижегородской области планируется закупить 544 квартиры и 163 - в Нижнем Новгороде.

В 2021 году обеспечить жильем планируют 807 нижегородцев из категории детей-сирот и 837 - в 2022.