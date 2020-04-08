2020-04-08T16:51:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Недееспособный житель Арзамаса сбежал от врачей скорой помощи, чтобы не проходить тест на коронавирус

Но мужчину все же поймали и отправили на карантин [видео]
Анастасия НАЗАРОВА
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Фото: https://vk.com/bezcenznnФото: https://vk.com/bezcenznn
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Жители Арзамаса стали свидетелями непонятной картины: врачи скорой помощи гонялись по одной из улиц возле остановки «Победа» за каким-то мужчиной.

- В карете скорой с мигалками и звуком ехали врачи, за рулем был водитель в полном обмундировании. Не маска с перчатками, а объемный белый костюм, закрыта голова и респиратор на лице. Догоняли мужика, - цитирует очевидцев паблик «Нижний Новгород [без цензуры]».

Ситуацию довольно оперативно прокомментировал мэр города Александр Щелоков, который признался, что его буквально завалили вопросами про помещение на карантин одного пациента.

На своей страничке в соцсети «ВКонтакте» Александр Щелоков рассказал, что появилась информация о недееспособном арзамасце психиатрического профиля, у которого может быть коронавирус.

- Гражданин находится под опекой. В связи с тем, что его опекун находится в больнице с онкологическим заболеванием, он готовился к отправке в психоневрологический интернат, - написал Александр Щелоков. - Тестирование было проведено для перестраховки, учитывая особый режим, который нужно сохранить для подобных учреждений.

Однако мужчина, решивший «поиграть в салки» с медиками, не захотел сдавать анализы. Поэтому взять их пришлось силой.

- Были применены адекватные дополнительные меры к помещению его на карантин в центральную городскую больницу. Результат тестирований будет в воскресенье, - уточнил мэр Арзамаса.

Ранее «Комсомолка» рассказывала про дерзкое нападение на скорую помощь в Сарове. Местный житель заставил водителя выйти из автомобиля, а после залез в салон и перевернул там все вверх дном. Оказалось, что он искал там медицинские маски и перчатки. Кстати, в момент задержания мужчина был настолько пьян, что едва стоял на ногах.

Недееспособный житель Арзамаса сбежал от скорой помощи, чтобы не сдавать тест на коронавирус.Видео: https://vk.com/bezcenznn

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ИСТОЧНИК KP.RU

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