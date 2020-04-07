2020-04-07T13:43:07+03:00
Происшествия

«Искал маски и перчатки»: Житель Сарова напал на водителя скорой помощи

В момент задержания мужчина был настолько пьян, что едва стоял на ногах [видео]
Анастасия НАЗАРОВА
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В момент задержания мужчина был настолько пьян, что едва держался на ногах.В момент задержания мужчина был настолько пьян, что едва держался на ногах.
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Дерзкое нападение на скорую помощь было совершено в закрытом городе Саров утром 6 апреля. Сначала неизвестный свернул зеркало, затем заставил водителя выйти из автомобиля, а после залез в салон и перевернул там все вверх дном, пишет паблик «Нижний Новгород [без цензуры]».

- В итоге все оказалось просто. Человек искал маски и перчатки у медиков, последние даже успел надеть, - говорится в соцсетях.

«Комсомольская правда - Нижний Новгород» обратилась за официальным комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Нижегородской области. И там подтвердили, что нападение было!

- В дежурную часть поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина вступил в конфликт с водителем, когда экипаж медиков находился на вызове. Это было 6 апреля в 5.15, - уточнили в ведомстве.

Выяснилось, что 31-летний нападавший ударил водителя скорой помощи в грудь, а также испортил встроенную радиостанцию. Полиция задержала местного жителя, который, к слову, ранее судим не был. Дебошир был настолько пьян, что едва держался на ногах.

- Сейчас решается вопрос о правовой квалификации действий задержанного, - добавили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

А КАК У НИХ

В Красноярске за пару недель произошло сразу два нападения на работников скорой помощи. Причем последний из них случился несколько дней назад. Там местный житель напал на медсестру и ударил ее головой о стену. У женщины позднее диагностировали сотрясение мозга.

Житель Сарова напал на водителя скорой помощи.Видео: https://vk.com/bezcenznn

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ИСТОЧНИК KP.RU

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