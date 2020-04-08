Нижегородцы жалуются на плохое качество уборки подъездов и обсуждают фото, на которых зафиксировано состояние лестничных площадок после уборки.

- Дезинфекция/влажная уборка в подъездах на улице Свободы, 120. Вероятно, вместо уборщицы ДУК Сормовского района отправил батюшку, дабы тот окропил все хлором всемогущим, - гласит подпись к фото одного из подъездов, размещенная в сообществе «Типичный Нижний» соцсети «ВКонтакте».

«Святой водой побрызгали»: Нижегородцы жалуются на плохое качество уборки подъездов. ФОТО:«Типичный Нижний»

Как рассказала «Комсомолке» автор фото Ирина, качество уборки в доме и раньше вызывало нарекания у жителей. Они как-то обращались в Госжилинспекцию, которая проверила домоуправляющую компанию. По ее словам, ДУК знал о готовящейся проверке и вымыл подъезд до блеска.

- Проверка нарушений не выявила. Это было один раз за много-много лет. Влажная уборка - это то, что вы видите на фото. Уборщица макает щетку в ведро с полугрязной водой и этой щеткой скребет (или окропляет) площадки - как придется. Получается полусухо/полумокро или с такими вот каплями, - пояснила Ирина. - Стены никогда вообще не протираются, всегда в пыли, меняются только во время ремонта, когда просто обновляется краска. В летний период наша уборщица который год болеет, ДУК периодически просит жильцов потерпеть. Интересно, что ее болезни всегда выпадают на лето, садово-дачный сезон - совпадение, не иначе. Ждём летнего сезона, если не вымрем от коронавируса.

«Качественно, надежно, стильно», - гласит подпись под фотографиями, сделанными в подъезде на улице Героя Васильева,12. На фото, опубликованном в сообществе «Регион-52 | Нижний Новгород», видны следы проведенной уборки. Под снимками появилось множество саркастических комментариев.

«Святой водой побрызгали»: Нижегородцы жалуются на плохое качество уборки подъездов. ФОТО: Регион-52 | Нижний Новгород

«Святой водой побрызгали»: Нижегородцы жалуются на плохое качество уборки подъездов. ФОТО: Регион-52 | Нижний Новгород

- Такое чувство, что святой водой побрызгали, - пишет Марфа Васильевна.

- Мелкие капельки на лестничной площадке сразу впитываются и высыхают. Ничего странного не вижу здесь. Хорошо, что были, обработали. Не нравится - вымойте сами, - предложила Регина Долматова.

- А что, должны были из «кёрхера» весь подъезд обработать? Скажите спасибо, у нас вообще тишина, - пишет Екатерина Курнова.

- Обработка должна проводиться мелкодисперсным распылением и в подъезде в том числе, - отметил Иван Алексеев.

Еще один подписчик сообщества «Типичный Нижний» опубликовал видео, на котором зафиксировано состояние подъезда дома №14а по улице Крылова. На лестничной клетке велись ремонтные работы, которые не были завершены. Рабочие оставили строительные материалы, причиняющие жителям неудобства. Кроме того, люди отмечают отсутствие уборки в подъезде в условиях угрозы распространения коронавируса.

Нижегородцы, живущие в доме №14а по улице Крылова, пожаловались на незавершенный ремонт и отсутствие уборки в подъезде.Видео: Типичный Нижний

- Однако в Приокском районе начатые ремонтные работы в подъездах по адресу Крылова 14 а так и не были закончены. Инструменты, материалы были брошены, оставлен беспорядок. Люди сидят в самоизоляции, в пыли и задыхаются. В основном в доме проживают пенсионеры. Мы просим администрацию Приокского района Нижнего Новгорода разобраться в ситуации, - написала Варя Андриянова, которая опубликовала видео.

Обсуждая его, одни пользователи критикуют работу ДУКа, другие восхищаются самим фактом проведения ремонтных работ.

- Хотя бы начали ремонт. Мы такого 20 лет не видели, - пишет Владимир Маринин.

- На Крылова, 7 тоже начали ремонт, все побросали, и уборщицу мы не видели недели три точно - всё в побелке и пыли. ДУК только исправно принимает заявки и все. Какая дезинфекция, если просто уборка не производится? Администрация Приокского района тоже в курсе и бездействует, так и придется писать в Роспотребнадзор и Жилищную инспекцию, - заключает Ирина Александровна.

- Никого в подъездах нет, раньше узбечки ходили с грязными тряпками. Только задыхались потом. Хорошо, что их нет. Сами моем хлоркой, - поделилась Альбина Круглова.

- У нас на Южном шоссе моют все с хлоркой, спасибо уборщицам, - написала Ольга Карпова.

Напомним, Госжилинспекция рекомендовала домоуправляющим организациям проводить дезинфекцию нижегородских подъездов не реже двух раз в день.

По словам главы ГЖИ Нижегородской области Игоря Сербула, помимо двукратной ежедневной уборки мест общего пользования, следует протирать дезинфицирующими средствами кнопки лифтов, домофоны, дверные ручки, выключатели и почтовые ящики. Делать это нужно каждый час. Эти и другие рекомендации руководства ГЖИ выслушало более 100 домоуправляющих организаций в ходе видеоконференции, которая состоялась 30 марта.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.