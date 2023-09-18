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Происшествия18 сентября 2023 11:20

Сердце мальчика уже не билось: Полицейский помог спасти детей из горящего дома в Нижнем Новгороде

Нижегородский полицейский помог спасти детей из горящего дома
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
Пожар произошёл на улице Бекетова вечером 10 июля.

Пожар произошёл на улице Бекетова вечером 10 июля.

Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

На вопросы друзей и знакомых: «А это про вас писали в СМИ и соцсетях?» старший лейтенант полиции Артём Головийчук и его товарищ Алексей Амалеев только скромно кивают головами. Как настоящие герои о своем поступке на каждом углу они хвастаться не хотят, да и подвигом спасение детей из горящего дома в Нижнем Новгороде не считают.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, эта история произошла ещё летом – вечером 10 июля многие жители домов на улице Бекетова почувствовали в своих квартирах запах гари, который проникал внутрь сквозь открытые форточки и окна. Среди обеспокоенных местных оказался и полицейский Артём Головийчук. Он, заподозрив неладное, выглянул на улицу через кухонное окно и сразу же заприметил столб чёрного дыма. «Машины горят!», – подумал нижегородец и тут же бросился на улицу, чтобы проверить автомобили на парковке.

Артём Головийчук.

Артём Головийчук.

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

На стоянке был спокойно. Никакого огня не наблюдалось. Однако на запах едкого дыма из домов вышли и другие жители, среди них Артём заприметил своего друга Алексея, проживающего рядом. Вместе они не только услышали крики, но и увидели, что огонь вырывался из окон жилого дома чуть поодаль. Молодые люди, не задумываясь, поспешили на помощь людям.

– Проезд к дому достаточно сложный, мы с Лёшей подошли к пожарным и посоветовали, как быстрее проехать. Они сказали, что сейчас едет ещё несколько машин и попросили помочь им сориентировать экипажи на местности, – вспоминает полицейский.

Тогда нижегородцы подумали, что их гражданский долг окончен и теперь ситуацию в свои руки полностью возьмут специалисты, но помощь Артёма и Алексея ещё не раз пригодилась. Так, у горящего дома, вокруг которого столпились очевидцы, они услышали, как одна из женщин спросила: «Где дети из этой квартиры?». Как оказалось, внутри проживала многодетная семья – женщина и её четыре ребёнка.

– Я крикнул пожарным, что в крайней квартире на первом этаже находится семья с детьми. Они спилили решётку с окна, один из пожарных забрался внутрь и мы с другом стали принимать из его рук детей, – рассказывает Артём Головийчук.

Первым из дома на улицу вытащили 12-летнего мальчика, он уже был холодным и никаких признаков жизни не подавал. Сердце ребёнка не билось, глаза были едва приоткрыты.

Алексей Амалеев.

Алексей Амалеев.

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

– Я положил его на землю и стал делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Примерно минут 20-25 мальчик не отзывался никак и в какой-то момент я даже подумал: «Правильно ли я всё делаю?», но ещё через пять минут ребёнок попытался вдохнуть, – вспоминает Артём. – Затем я позвал сотрудника МЧС, у которого был баллон с чистым кислородом. После этого ребёнок стал отзываться чаще, он потеплел, появился пульс.

Ребятам помладше в это время помогал его товарищ Алексей. Он вытащил из окна чётвёртого ребёнка – девочку, она тоже не дышала. Её тут же стали реанимировать.

– Мне казалось, это вечностью. Когда я оказывал ей помощь, то думал лишь о том, чтобы она подала хоть какие-то признаки жизни, – рассказал нижегородец Алексей. – Она оказалась эпилепсиком, у неё пошла пена изо рта. Я не растерялся и положил её на бок, освободил её дыхательные пути. Она постепенно начала дышать.

В это время прибыли кареты скорой помощи. Всех пострадавших передали врачам, которые тут же приступили к проведению необходимых реанимационных действий. Дети смогли выжить. В тот день в нижегородские больницы поступили три девочки – 17, 12 и 8 лет, а также два мальчика – одному из них 12 лет, а второму – два годика

Однако не обошлось в этой истории и без трагедии. К сожалению, мать спасенных ребят погибла в пожаре.

ЧППроисшествия: ЧП