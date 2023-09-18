Сердце мальчика уже не билось: Полицейский помог спасти детей из горящего дома в Нижнем Новгороде

Пожар произошёл на улице Бекетова вечером 10 июля. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

На вопросы друзей и знакомых: «А это про вас писали в СМИ и соцсетях?» старший лейтенант полиции Артём Головийчук и его товарищ Алексей Амалеев только скромно кивают головами. Как настоящие герои о своем поступке на каждом углу они хвастаться не хотят, да и подвигом спасение детей из горящего дома в Нижнем Новгороде не считают.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, эта история произошла ещё летом – вечером 10 июля многие жители домов на улице Бекетова почувствовали в своих квартирах запах гари, который проникал внутрь сквозь открытые форточки и окна. Среди обеспокоенных местных оказался и полицейский Артём Головийчук. Он, заподозрив неладное, выглянул на улицу через кухонное окно и сразу же заприметил столб чёрного дыма. «Машины горят!», – подумал нижегородец и тут же бросился на улицу, чтобы проверить автомобили на парковке.

Артём Головийчук. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

На стоянке был спокойно. Никакого огня не наблюдалось. Однако на запах едкого дыма из домов вышли и другие жители, среди них Артём заприметил своего друга Алексея, проживающего рядом. Вместе они не только услышали крики, но и увидели, что огонь вырывался из окон жилого дома чуть поодаль. Молодые люди, не задумываясь, поспешили на помощь людям.

– Проезд к дому достаточно сложный, мы с Лёшей подошли к пожарным и посоветовали, как быстрее проехать. Они сказали, что сейчас едет ещё несколько машин и попросили помочь им сориентировать экипажи на местности, – вспоминает полицейский.

Тогда нижегородцы подумали, что их гражданский долг окончен и теперь ситуацию в свои руки полностью возьмут специалисты, но помощь Артёма и Алексея ещё не раз пригодилась. Так, у горящего дома, вокруг которого столпились очевидцы, они услышали, как одна из женщин спросила: «Где дети из этой квартиры?». Как оказалось, внутри проживала многодетная семья – женщина и её четыре ребёнка.

– Я крикнул пожарным, что в крайней квартире на первом этаже находится семья с детьми. Они спилили решётку с окна, один из пожарных забрался внутрь и мы с другом стали принимать из его рук детей, – рассказывает Артём Головийчук.

Первым из дома на улицу вытащили 12-летнего мальчика, он уже был холодным и никаких признаков жизни не подавал. Сердце ребёнка не билось, глаза были едва приоткрыты.

Алексей Амалеев. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

– Я положил его на землю и стал делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Примерно минут 20-25 мальчик не отзывался никак и в какой-то момент я даже подумал: «Правильно ли я всё делаю?», но ещё через пять минут ребёнок попытался вдохнуть, – вспоминает Артём. – Затем я позвал сотрудника МЧС, у которого был баллон с чистым кислородом. После этого ребёнок стал отзываться чаще, он потеплел, появился пульс.

Ребятам помладше в это время помогал его товарищ Алексей. Он вытащил из окна чётвёртого ребёнка – девочку, она тоже не дышала. Её тут же стали реанимировать.

– Мне казалось, это вечностью. Когда я оказывал ей помощь, то думал лишь о том, чтобы она подала хоть какие-то признаки жизни, – рассказал нижегородец Алексей. – Она оказалась эпилепсиком, у неё пошла пена изо рта. Я не растерялся и положил её на бок, освободил её дыхательные пути. Она постепенно начала дышать.

В это время прибыли кареты скорой помощи. Всех пострадавших передали врачам, которые тут же приступили к проведению необходимых реанимационных действий. Дети смогли выжить. В тот день в нижегородские больницы поступили три девочки – 17, 12 и 8 лет, а также два мальчика – одному из них 12 лет, а второму – два годика

Однако не обошлось в этой истории и без трагедии. К сожалению, мать спасенных ребят погибла в пожаре.