Пять детей пострадали, один мужчина погиб: Страшный пожар вспыхнул в жилом доме в Нижнем Новгороде

Два человека погибли при пожаре в квартире в Нижнем Новгороде. Фото: Артем КИЛЬКИН

Страшный пожар вспыхнул вечером 10 июля в Нижнем Новгороде – здесь на улице Бекетова загорелась одна из квартир на втором этаже многоквартирного дома. В результате пожара один мужчина погиб, еще семь человек пострадали. Среди них пятеро детей.

- Сообщение о пожаре в многоквартирном доме на улице Бекетова поступило в 21:59 10 июля, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. – На место сразу же выехали пожарные подразделения. Как оказалось, в доме горела квартира на втором этаже и чердак. Общая площадь пожара составила 80 квадратных метров. Потушить его удалось лишь спустя два часа.

По данным спасателей, в результате ЧП один мужчина погиб. Еще семь человек пострадали, среди них пятеро детей. Все они с различными травмами доставлены в больницы Нижнего Новгорода.

- В больницы поступили три девочки - 17, 12 и 8 лет, а также два мальчика – одному из них 12 лет, а второму – два годика, - рассказал министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. - У всех диагноз отравление продуктами горения тяжелой степени. Один ребенок был в крайне тяжелом состоянии. У него остановилось сердце, но медики успешно провели реанимацию в машине скорой помощи. В результате сердечная деятельность была восстановлена. Все дети доставлены в тяжелом состоянии в детские больницы города.

По данным регионального Минздрава, в результате пожара также пострадал 56-летний мужчина, который был доставлен в больницу с переломом лодыжки. Еще одну женщину спасти не удалось.

-В машине скорой помощи 34-летней женщине проводились реанимационные мероприятия. Но степень отравления продуктами горения была слишком высокой. Поэтому женщина скончалась, - рассказал министр. - Приносим свои соболезнования родным и близким. На месте пожара работали три бригады центра медицины катастроф и две бригады скорой медицинской помощи.