«Были не разлей вода, всегда вместе»: Знакомые рассказали о двух подростках, которые выпали из окна в Сарове

Трагедия разыгралась в доме по улице Бессарабенко в ночь на 30 октября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Страшная новость потрясла нижегородцев на днях: в Сарове двое подростков выпали из окна многоэтажного дома. Оба мальчика были доставлены в больницу, но одного из пострадавших спасти не удалось.

Трагедия разыгралась в доме по улице Бессарабенко в ночь на 30 октября. Как говорят знакомые школьников, 13-летние Кирилл и Саша (имена изменены – прим.) были в гостях у своей подруги, родители которой находились в это время в деревне. Как оказалось, все произошло практически на глазах у их друзей.

- Я отошла в туалет, а они сели на открытое окно. Когда я вернулась, то успела увидеть только, как они падают вместе с карнизом. Я услышала «бах!», 40 секунд я ничего не понимаю, а потом уже полиция, скорая… - рассказала «КП – Нижний Новгород» знакомая ребят.

Подростков забрала машина скорой помощи и увезла в клиническую больницу №50. Сашу спасти не удалось, он скончался от полученных травм. 13-летний Кирилл выжил, однако получил серьезные травмы.

- За его жизнь сейчас продолжают бороться врачи, - подчеркнули специалисты.

Все обстоятельства и причины произошедшего устанавливают следователи, по факту инцидента проводится проверка.

- По предварительным данным, двое подростков находились на карнизе открытого окна в квартире, расположенной на 7 этаже. Когда один из них, не удержав равновесие, стал падать, его друг попытался удержать, но в итоге оба они упали на землю, - установили в СУ СК России по Нижегородской области.

Друзья и знакомые ребят рассказывают, что мальчики были очень добрые и отзывчивые, всегда приходили на помощь и никогда ни в чем не отказывали.

- Саша был хороший и добрый, очень жизнерадостный, - поделилась с «Комсомолкой» подруга мальчиков. - Кирилл - это мой лучший друг. Мы с ним знакомы 6 лет. Они были не разлей вода, всегда вместе.

Известно, что погибший мальчик был учеником Саровской православной гимназии, где в связи с его уходом из жизни администрация и педагоги выразили свои соболезнования. По словам друзей школьника, с учёбой у него было всё нормально. Конечно, бывали и неудачи - получал двойку или тройку, но сразу же старался их исправлять.

Жительница Сарова Елена Садчикова рассказала, что знала погибшего мальчика ещё с детского сада, в который водила и своего ребёнка.

- Хорошо помним его бабушку, маму. Чудесные и очень светлые люди! - написала в социальных сетях женщина. - Скорбим всей семьёй! Поверить и смириться с этим немыслимо и невозможно!

Тем временем свою проверку по факту гибели 13-летнего подростка начали и в прокуратуре.

- Проведение проверки поручено прокурору ЗАТО Саров, которому предстоит дать оценку соблюдению законодательства о несовершеннолетних. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о возможности применения мер прокурорского реагирования, - подчеркнули в ведомстве.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!