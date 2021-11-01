В Сарове двое подростков выпали из окна, один из них погиб. Фото: Андрей АБРАМОВ

Двое подростков выпали из окна многоквартирного дома в Сарове в минувшую пятницу, 29 октября. Один из них погиб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

Трагедия случилась в оном из домов на улице Бессарабенко. Там по неизвестной причине двое 13-летних мальчиков выпали из окна седьмого этажа. В результате один из них скончался в больнице, а другой сейчас находится в тяжелом состоянии.

В соцсетях пишут, что падение было случайным, однако пока официального подтверждения этому нет. Прокуратура начала проверку в связи с произошедшим.

- Проведение проверки поручено прокурору ЗАТО Саров, которому предстоит дать оценку соблюдению законодательства о несовершеннолетних. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о возможности применения мер прокурорского реагирования, - подчеркнули в ведомстве.