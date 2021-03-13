Новый арт-объект «Всё тайное становится» появился в Нижнем Новгороде

Фото: скриншот из видео

На улицах Нижнего Новгорода появился новый арт-объект с философским смыслом «Всё тайное становится». Об этом сообщил автор работы Никита Номерз в своем Instagram.

Арт-объект представляет собой надпись на пустующем рекламном фасаде, который скрывает заброшенный дом – памятник архитектуры 1810-х годов. Инсталляция размещена недалеко от дома №12 на улице Большая Печёрская.

«Свою новую текстовую работу я разместил на бывшей рекламной конструкции. Она долгие годы служила системой ограждения и несла функцию скрытия старого заброшенного дома — памятника архитектуры 1810-х годов, одного из старейших зданий в историческом центре Нижнего Новгорода. Но, как известно, все тайное становится явным. Рано или поздно заборы падут, и гнилые плесневые стены станут заметнее», - прокомментировал свою работу уличный художник.

Многие нижегородцы уже восхитились арт-объектом в комментариях к публикации.

- Отличный посыл, - отметил пользователь с ником «proboynick».

- Очень глубоко..., - написал andrey_old15.

- Это очень круто!!! - с удовлетворением заметила elizavetaezhevichnaya.

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