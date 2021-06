Арт-объект «Самоизоляция» появился в центре Нижнего Новгорода

Маленький мирок находится на улице Пожарского. Фото: Instagram Ивана Серого

Очередной арт-объект от известного художника Ивана Серого появился на улицах Нижнего Новгорода. Работа носит название «Самоизоляция» и посвящена тенденции к одиночеству.

Новая миниатюра уличного художника. Фото: Instagram Ивана Серого

В этот раз маленький мир действительно навевает грусть, ведь в комнатке за стеклом сидит грустный и одинокий человек.

Миниатюра посвящена тенденции к одиночеству. Фото: Instagram Ивана Серого

- Ряд людей осознано (или в силу обстоятельств) отказываются от контактов с внешним миром и обществом. И дело не в карантине, все началось гораздо раньше, - гласит подпись к публикации.

Новая работа носит название «Самоизоляция». Фото: Instagram Ивана Серого

Свои слова нижегородский художник поясняет таким термином, как «хикикомори», который обозначает тип людей, стремящихся к затворничеству из-за личных и социальных факторов.

- Или британский термин NEET (Not in Education, Employment or Training) - эти явления - следствие развития современного общества и экономики, - дополняет свои рассуждения Иван Серый.

Проект «Маленькие миры» был начат ещё в 2017 году. Фото: Instagram Ивана Серого

Миниатюрная инсталляция создана в рамках фестиваля «Место» и располагается в арке дома №10/7 по улице Пожарского.

Напомним, что проект «Маленькие миры» берет свое начало в 2017 году, его реализацией занимались Иван Серый и Татьяна Константинова. От раза к разу в отверстия или пробоинах зданий появлялись компактные городские инсталляции, которые имитируют небольшие комнаты с тематическими персонажами.

Работа выполнена для фестиваля «Место». Фото: Instagram Ивана Серого

Например, раньше нижегородцы могли заглянуть в «Комнату бабушки» или «Маленького астронома», но эти инсталляции были уничтожены вандалами. Другая миниатюра под названием «Рогатка» и вовсе пострадала от погодных явлений.

