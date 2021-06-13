Открытие фестиваля «Столица закатов» в Нижнем Новгороде: лучшие фото

Фестиваль будет проходить каждую субботу в течение лета. Фото: Юлия Горшкова.

Первый день фестиваля «Столица закатов» прошёл в Нижнем Новгороде 12 июня 2021 года. Под открытым небом на Нижневолжской набережной состоялись праздничные гуляния и масштабная концертная программа. Завершился вечер запуском впечатляющего фейерверка от пиротехнической команды «Салют 52».

Лучшие кадры с открытия фестиваля «Столица закатов». Фото: Юлия Горшкова.

– Нижний Новгород известен как город с самыми красивыми закатами в стране. Новый фестиваль поддержит складывающуюся традицию встречи закатов, – ранее рассказывал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Лучшие кадры с открытия фестиваля «Столица закатов». Фото: Юлия Горшкова.

Кстати, в этот раз понаблюдать за красочным закатом нижегородцы так и не смогли, потому что небо полностью заволокли тучи. Однако всеобщее настроение этот факт не испортил, люди общались, танцевали и фотографировались с талисманами 800-летия Нижнего Новгорода - олененком НиНо и дятлом Гором.

Лучшие кадры с открытия фестиваля «Столица закатов». Фото: Александр Воложанин.

Лучшие кадры с открытия фестиваля «Столица закатов». Фото: Александр Воложанин.

В минувшую субботу на сцене перед нижегородцами выступила местная кавер-группа «Maple Season», после зажигать танцпол со своим диджейским сетом вышли Going Deeper, ну, а главным событием стало выступление Хора Турецкого.

Лучшие кадры с открытия фестиваля «Столица закатов». Фото: Александр Воложанин.

Лучшие кадры с открытия фестиваля «Столица закатов». Фото: Юлия Горшкова.

– Город уютный, зеленый, добрый, вечный. Ему исполняется 800. Я считаю, это великолепная идея – утроить здесь фестиваль закатов. Здесь идет невероятная работа по благоустройству города – я таких масштабов еще не видел! Здесь работает очень креативная команда – это европейский уровень, – поделился основатель «Хора Турецкого» Михаил Турецкий журналистам перед выступлением.

Лучшие кадры с открытия фестиваля «Столица закатов». Фото: Александр Воложанин.

Напомним, что теперь до конца лета каждую субботу горожане и гости города смогут увидеть не только выступления различных исполнителей, но и зрелищные фейерверки. Например, уже 19 июня на фестивальную сцену в Нижнем Новгороде выйдет Леонид Агутин.

Лучшие кадры с открытия фестиваля «Столица закатов». Фото: Александр Воложанин.

Лучшие кадры с открытия фестиваля «Столица закатов». Фото: Александр Воложанин.

Лучшие кадры с открытия фестиваля «Столица закатов». Фото: Александр Воложанин.

Лучшие кадры с открытия фестиваля «Столица закатов». Фото: Александр Воложанин.

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