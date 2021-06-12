День России в Нижнем Новгороде 2021: прямая онлайн-трансляция. Фото: Алиса ТИТКО

День России отмечают сегодня во всех регионах нашей страны. Нижний Новгород не останется в стороне: в год 800-летия праздничные мероприятия пройдут с большим размахом. В течение дня нижегородцев ожидает ряд интересных событий на разных площадках. Это выступленрие различных коллективов в парках и скверах города, вручение первых медалей «В память 800-летия Нижнего Новгорода», выставка ретро-автомобилей, но главным событием станет фестиваль «Столица закатов», который пройдет на Нижневолжской набережной. Завершится он выступлением «Хора Турецкого» и красочным фейерверком. «Комсомольская правда – Нижний Новгород» будет вести онлайн-трансляцию праздничных мероприятий в честь Дня России 2021