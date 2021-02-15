По данным на 01:00 15 февраля 2021 года, число выздоровевших за минувшие сутки составило 437 нижегородцев. Общее количество жителей региона, перенесших коронавирус, достигло 82 864 человек.Также было отмечено 434 новых случая заражений коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее количество зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 90 871 человека.К сожалению, количество смертей увеличилось до 2 294 — за последние сутки умерло ещё девять нижегородцев.По заболеваемости COVID-19 Нижегородская область продолжает занимать четвертое место среди других регионов страны. Выше находятся только Московская область (828 человек), Санкт-Петербург (1 099 человек) и Москва (1 559 человек).Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!