По данным на 01:00 4 января 2021 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 71 303 человека. За минувшие сутки на территории региона было выявлено 483 новых случаев заражения.Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 478 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 63 533 жителя Нижегородской области.К сожалению, статистика смертности в регионе в последнее время остается прежней. Так количество смертей увеличилось до 1 693 — за последние сутки умерло ещё пятнадцать нижегородцев.Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске и на Бору.В Нижнем Новгороде самыми зараженными районами остаются Автозаводский и Ленинский район, а наименьшее количество заболевших находится в Приокском районе.Напомним, что после новогодних праздников все школьники вернутся за парты школ.- И цифры, и объективные показатели контроля позволяют сделать вывод о том, что ситуация с коронавирусом у нас стабилизировалась, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - В связи с этим было принято решение, что после новогодних праздников все школы региона будут работать в обычном формате.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!