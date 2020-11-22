«Я бы ни была собой без тебя»: Наталья Водянова поздравила свою бабушку с Днем Рождения

В своей публикации супермодель поблагодарила подписчиков за тёплые комментарии и пожелания. Фото: Instagram Натальи Водяновой

Всемирно известная модель Наталья Водянова поделилась со своими многочисленными подписчиками в социальной сети Instagram видео, где она поздравляет свою бабушку с Днем Рождения.

На видео запечатлен момент празднования 91 Дня Рождения Ларисы Гавриловны в кругу семьи: самой Натальи Водяновой, её мужа, детей и ещё пары близких людей.

Приоткрывая завесу личной жизни нижегородской супермодели, подписчики могут наблюдать за тем, как она произносит торжественный тост.

Причем хоть видео и сняты в роскошных апартаментах во Франции, нельзя не отметить насколько родное впечатление производят эти кадры. Наталья Водянова начинает свой тост с того, что рассказывает о том, как она постоянно рассказывает журналистам о своей любимой «бабунички», с которой брала пример во всем.

- Вы знаете, она успевала быть красавицей всегда и действительно на выходные что-то приготовить вкусненькое, всем уделить внимание, - рассказывает супермодель. - У неё была и общественная деятельность и работа. И всем она помогала и все успевала. Я не понимала как это возможно, на это способна только моя бабушка. Я тебя очень люблю. И я бы ни была я без тебя.

Затем Наталья Водянова перевела для своей семьи тост на английский язык, и подарила своей любимой бабушке дорогое и красивое украшение.

- Вот здесь видишь две половинки, которые вместе связаны навсегда, - говорит Наталья. – Вот маленькая половинка - я, а большая - это ты.

В своей публикации супермодель поблагодарила подписчиков за тёплые комментарии и пожелания, которые она читает на досуге.

- Не могу не поделиться с вами, дорогие, этим тёплым моментом празднования 19-летия (наоборот) моей Бабунички, - написала Наталья Водянова.

Напомним, что бабушка знаменитой модели успела прилететь в гости к внучке во Францию в конце октября.

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