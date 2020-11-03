«Летели обычным рейсом»: Наталья Водянова рассказала, как ее бабушке удалось пересечь границу

90-летняя бабушка Натальи Водяновой прилетела к внучке во Францию. Фото: Инстаграм

Бабушка знаменитой модели Натальи Водяновой прилетела к внучке во Францию, где с 30 октября объявлен карантин. Теплое селфи с «бабуничкой» Наталья выложила в своем Инстаграм.

«Смотрите, кто успел до карантина к нам добраться! Это - к грибам», - пошутила она.

«Вау, бабушка шикарная и красавица!», «Так вот в кого Вы такая красавица», - тут же посыпались комплименты от подписчиков.

90-летняя бабушка нижегородской супермодели Лариса Гавриловна прилетела из Турции, где до этого отдыхала со своими детьми – мамой и дядей Натальи.

Лариса Гавриловна на отдыхе в Турции. Фото: Инстаграм

Подписчики тут же наперебой начали просить рассказать подробности.

«Как вам удалось? Уже полгода не можем навестить родителей из-за карантина», - посетовала одна из подписчиц.

«Виза была уже, - пояснила Наталья, стараясь ответить на все вопросы. - Заполнили документы, которые в посольстве требовались. Так, с тестом (на определение коронавируса – прим.) и с Божьей помощью их пропустили. Тест делали в Турции, где они отдыхали до этого. У нас ещё была справка от французского лечащего врача, что ей нужно пройти обследование».

Часть подписчиков поспешила предположить, что для состоятельных людей это все не проблема: наверняка бабушка и летела-то каким-нибудь спецрейсом. Однако Наталья Водянова опровергла эти домыслы.

«Летели обычным рейсом», - написала она.

Сколько бабушка будет гостить у нее, Наталья не уточнила. Вполне вероятно, что во Франции Лариса Гавриловна отметит свой 91-й день рождения, который у нее через несколько дней.