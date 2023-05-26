Синоптики объяснили, почему в Нижегородской области стоит аномальная жара

Небывало жаркая весна выдалась в Нижегородской области в 2023 году. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Небывало жаркая весна выдалась в Нижегородской области в 2023 году. Почти все дни в апреле и мае погода за окном стояла солнечная и теплая, только в редкие денечки на улице вдруг становилось зябко и выпадали осадки. В конце весны температура и вовсе поднялась до +28 градусов, а местами и до +30 градусов.

– Вчера, 25 мая, на востоке нашей области в Воскресенском районе температура достигла +31 градуса, – рассказала «КП - Нижний Новгород» начальник отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра - пресс-секретарь ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева. – В нагорной части нижнего Новгорода +30 градусов ещё не фиксировалось, но вот в Дзержинске показатели приближались к такой температуре.

В последние дни на улице установилась такая жара, что люди ненароком думали, что были побиты температурные рекорды, но это оказалось не так. Самая жаркая погода в конце мая в Нижнем Новгороде была в 2014 году, тогда столбики термометров показывали +30…+32 градуса.

– И всё же не зря синоптики предупреждали об опасном природном явлении – аномально жаркой погоде, поскольку некомфортно человеку при таких высоких температурах, какие стояли накануне. Пусть даже и не было +30 градусов, но постоянная духота и довольно высокая влажность из-за осадков сказывается на состоянии. Человеческий организм не беспределен, – подчеркнула Ольга Мокеева.

Однако в эти выходные приближающийся холодный фронт даст слабину жаркой погоде. Вместе с северо-западным ветром в регион придет арктический воздух, поэтому и температура понизится к воскресенью и понедельнику в дневные часы до +18…+23 градусов.

– Это отголосок якутского антициклона привёл к такой погоде, которую мы наблюдаем в конце мая. Это всё его влияние. Температура до +30 градусов привела к тому, что у нас местами отмечается высокая пожароопасность, поэтому важно, чтобы жара была ослаблена дождями, – объяснила Ольга Мокеева.

По словам синоптика, все три летних месяца будут тёплыми, поэтому довольно естественно, что температура будет пониматься и до +30 градусов.