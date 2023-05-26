Синоптики рассказали, какой будет июнь в Нижегородской области

Предварительный прогноз погоды на июнь. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Пока делать точный прогноз погоды ещё довольно рано, но, согласно предварительным сведениям от синоптиков, в Нижнем Новгороде и области лето начнется с умеренного тепла. Нижегородцы и туристы смогут с комфортом находиться на улице и наслаждаться длительными прогулками. Спокойны могут быть садоводы и дачники – вероятность серьёзных засух невелика, так как осадки прогнозируются в пределах нормы.

– Предварительный прогноз на июнь таков – температурный фон будет в пределах средних многолетних значений, то есть днём +16…+18 градусов, – рассказала «КП - Нижний Новгород» начальник отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра - пресс-секретарь ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева. – Месячное количество осадков предполагается около нормы (60-80 миллиметров).

Как сообщает сервис «Gismeteo», в первой декаде июня температура воздуха составит +20…+24 градуса, а дожди с грозами будут ожидать нижегородцев практически каждый день. Однако уже вторая декада месяца выдастся более спокойной: дожди поутихнут, станет теплее.

Вторая половина месяца будет столь же непредсказуемой. Температура воздуха будет колебаться от +25 до +29 градусов. Будут как солнечные дни без осадков, так и дождливые дни с переменной облачностью.

Более точный прогноз погоды на первый летний месяц появится только 31 мая, но даже в этом случае всё предусмотреть синоптикам очень сложно.