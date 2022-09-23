738 человек эвакуировали из ТЦ «Республика» в Нижнем Новгороде из-за пожара

Погибших, пострадавших нет. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Посетителям и сотрудника торгового центра «Республика» в Нижнем Новгороде пришлось поволноваться сегодняшним утром – там неожиданно для всех сработала пожарная сигнализация. По громкоговорителю сообщили о пожарной тревоге и массовой эвакуации, людей попросили покинуть помещение через ближайший аварийный выход. На улицу были выведены 738 человек, в том числе 25 детей.

Известно, что сигнал о происшествии поступил в 09:55 23 сентября. Через пять минут на место происшествия к зданию №9 на площади Революции в Московском районе уже успели прибыть первые пожарно-спасательные подразделения.

Спасатели привлекались по повышенному рангу пожара №2, который потом был снижен до 1-БИС. Как оказалось, на цокольном этаже вспыхнула бытовая техника.

- В 10:15 пожар ликвидирован на площади 2 квадратных метра, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

К счастью, это ЧП обошлось без погибших и пострадавших.

Напомним, несколько дней назад в Нижнем Новгороде проводилась массовая эвакуация торгового центра «Муравей» в Ленинском районе. Там возгорание началось в зоне фудкорта.

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