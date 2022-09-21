800 человек эвакуировали из ТЦ «Муравей» в Ленинском районе Нижнего Новгорода

Пожар ликвидирован на площади 10 квадратных метров. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Весьма беспокойным выдался сегодняшний день для посетителей и сотрудников торгового центра «Муравей» в Ленинском районе Нижнего Новгорода – там вечером 21 сентября сработала пожарная сигнализация. Из-за этого была проведена массовая эвакуация людей. Из здания были выведены 800 человек, в том числе 150 детей.

Известно, что в 16:50 по системе оповещения нижегородцев просили незамедлительно покинуть ТЦ и отойти на безопасное расстояние. Через семь минут на место происшествия к зданию №33 на проспекте Ленина уже успели прибыть первые пожарно-спасательные подразделения.

Спасатели привлекались по повышенному рангу пожара №2, который потом был снижен до 1-БИС. Как оказалось, в зоне фудкорта на пятом этаже вспыхнула бытовая техника.

- В 17:12 пожар ликвидирован на площади 10 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

К счастью, это ЧП обошлось без погибших и пострадавших.

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