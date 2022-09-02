Похолодание до +5 ожидается в Нижнем Новгороде в выходные 3-4 сентября

Ветер в выходные будет дуть западный. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Последние летние дни в Нижнем Новгороде выдались жаркими, но уже вчера наступила осень и пришла она строго по расписанию. Небо затянули облака, поднялся ветер, а столбики термометров неумолимо поползли вниз. Нижегородцы уже сменили лёгкую одежду на более тёплую и от раза к разу задумываются: «Может, прихватить с собой зонт?». Придётся ли горожанам мокнуть под дождём, рассказываем в прогнозе погоды на ближайшие выходные.

В пятницу, 2 сентября, на улице будет прохладно. Воздух прогреется от +7 до +12 градусов. Небо хоть и будет затянуто облаками, но солнце ещё пробьётся через завесу и порадует нижегородцев. Днём и вечером местами прольётся небольшой дождь. Ветер будет дуть западный со скоростью до 6,4 метра в секунду.

Суббота выдастся облачной с прояснениями и без каких-либо осадков. Утром столбики термометров поднимутся от +7 до +12 градусов, днём температура воздуха будет составлять от +13 до +14 градусов, ночью будет от +7 до +9 градусов. Ветер в этот день ожидается преимущественной западный. Влажность воздуха составит 51-77%, а атмосферное давление – 755-756 миллиметров ртутного столба.

В воскресенье, 4 сентября, будет чуть теплее, чем в другие дни. Синоптики обещают, что небо по-прежнему будет затянуто облаками, но возможны прояснения. Днём температура воздуха прогреется до +15 градусов. Ночью столбики термометров покажут от +5 до +8 градусов. Преимущественно западный ветер не превысит 4 метров в секунду.

Напомним, ранее мы писали, какой погоды ждать нижегородцам в первый осенний месяц и когда наступит бабье лето.

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