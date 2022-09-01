Бабьего лета ждать не приходится: Стало известно, какой погоды ждать нижегородцам в первый осенний месяц

Среднесуточная температура воздуха будет держаться на отметке в +10…+12 градусов. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Сентябрь едва ли вступил в свои права, но изменения погоды в Нижнем Новгороде и области уже заметны. Если вчера ещё горожане выбирались на улицу в шортах и платьях, то сегодня многие прихватили с собой кофты. И хотя температура и опустилась на 10 градусов вниз, но приветливое солнце и слабый ветер сделали торжественные школьные линейки и прогулки вполне комфортными. Однако чего же нижегородцам ожидать впереди?

– Станет более облачно, ожидаются и кратковременные дожди. Заморозки в ближайшее время не предвидятся, да и бабьего лето ждать не приходится, – рассказала «Комсомолке» сотрудница отдела метеопрогнозов ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Среднесуточная температура воздуха по Нижегородской области в сентябре будет находиться в пределах нормы и составит +10…+12 градусов, ночью — не ниже +5.

Количество осадков в первый осенний месяц предполагается около среднего многолетнего значений, оно будет соответствовать нормам – около 50-60 миллиметров.

– Средняя декадная температура ожидается на 4 градуса ниже климатической нормы. Так, до 10 сентября столбики термометров будут показывать от +9 до +11 градусов, когда норма составляет от +13 до +15 градусов, – добавила синоптик.

За весь месяц ожидается до 7 солнечных дней, в остальные дни по области будет переменная облачность.

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