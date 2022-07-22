Стали известны подробности ДТП на улице Бекетова, где пострадала женщина

Все обстоятельства ДТП выясняются. Фото: скрин из видео. Источник: Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|

Авария на улице Бекетова в Советском районе Нижнего Новгорода произошла буквально два часа назад: в легковой автомобиль впечаталась иномарка. Очевидцы происшествия сообщают, что, судя по внешним повреждениям машин, удар был приличный.

Столкновение произошло в пятницу, 22 июля, примерно в 10:20. Возле одного из домов по улице Бекетова 62-летний водитель, сидевший за рулём иномарки, не выполнил перед поворотом налево требование занять крайнее положение на проезжей части и врезался в другое авто.

- В результате ДТП пострадала женщина 1950 года рождения - пассажир автомобиля, с которым произвел столкновение виновник ДТП, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

В настоящее время все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.

Напомним, в ночь на 21 июля в Нижегородской области случилось страшное происшествие. Проезжая на большой скорости, туристический автобус сбил 16-летнюю девушку. Она переезжала проезжую часть на велосипеде по нерегулируемому пешеходному переходу.

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