Туристический автобус сбил 16-летнюю велосипедистку в Нижегородской области ночью 20 июля. Фото: УГИБДД по Нижегородской области

В ночь на 21 июля в Нижегородской области случилось страшное для всех очевидцев происшествие. Проезжая на большой скорости, туристический автобус сбил 16-летнюю девушку. Она переезжала проезжую часть на велосипеде и по нерегулируемому пешеходному переходу. К счастью, велосипедистка осталась жива, несмотря на серьёзный удар, но была госпитализирована. Немногочисленными подробностями поделились в УГИБДД по Нижегородской области.

По данным ведомства, ДТП случилось приблизительно в 23:30 20 июля на 446 километре трассы М-7 Волга в районе деревни Ветчак Кстовского района. Официальных данных о состоянии пострадавшей нет, в том числе о характере полученных ею травм.

Фото: УГИБДД по Нижегородской области

В УГИБДД региона также поделились записью с видеорегистратора туристического автобуса. Судя по кадрам, трасса была достаточно освещена и водитель наверняка мог видеть девушку издалека, несмотря на тёмное время суток. Но кажется, что он даже не пытался затормозить или снизить скорость.

Кроме того, пострадавшая похоже не смотрела по сторонам, переезжая через оживлённую дорогу, и также будто не пыталась избежать столкновения с автобусом.

"КП – Нижний Новгород" продолжит следить за развитием событий.