«В красной зоне проработала месяц»: Знакомые рассказали о погибшей от коронавируса медсестре, в честь которой назвали улицу в Нижегородской области

Девушка проработала в «красной зоне» чуть больше месяца. Фото: СОЦСЕТИ

Недавно в деревне «Костино» Борского района появилась улица, названная в честь 26-летней медсестры Марии Поляковой, которая погибла от COVID-19. Девушка проработала в «красной зоне» чуть больше месяца, там же заразилась коронавирусом, но победить болезнь не смогла и скончалась 7 ноября 2020 года. «Комсомолка» пообщалась с коллегами Марии, чтобы узнать какой была погибшая девушка.

- Месяц с небольшим она у нас отработала и была безотказным человеком. Бралась за любую работу: накормить и переодеть, то есть она мало того, что наши сестринские обязанности выполняла, так ещё и санитарские, - делится воспоминаниями старшая сестра в отделении ковид-госпиталя Татьяна Ящук. - Вот если ей говорили: «Маш, надо срочно», то она тут же без раздумий делала. Девочка хорошая, сказать плохого про Машку не могу ничего.

До работы в «красной зоне» Мария Полякова успела поработать в процедурном кабинете отделения гнойной хирургии в Борской ЦРБ, а затем в центре семейной медицины «Класс», откуда и пришла в ковид-госпиталь.

- Девочка ко мне пришла, когда мы делали клич вообще по всем частным клиникам. Нам срочно были нужны сотрудники, звали откуда могли, - рассказывает Татьяна Ящук. - Тогда была тяжелая эпидемиологическая обстановка и всё шло как-то наплывами: то тишина, то очередная волна. Работать было некому, но Маша работы не боялась, девчонка трудилась на подъем.

Коллеги вспоминают, что Мария делала всё быстро и чётко, частенько бралась за подработки. Обычно девушка работала в графике сутки через трое, но если в ковид-госпитале творился аврал, и работать было некому, она всегда приходила на выручку.

- Иногда возникают моменты, когда девочки говорят: «Это не моя обязанность, а врачебная». Например, если просят поставить зонд, либо ещё чего, но она никогда такого не говорила и не отказывала, - подчеркивает старшая сестра в отделении ковид-госпиталя. – Человек хороший и медсестра замечательная, выручала не один раз.

Напомним, что по инициативе медицинского сообщества спустя год на карте Борского района появилась улица Медсестры Поляковой. Улицу было решено так назвать в честь медсестры, «проявившей решительность в борьбе с распространением коронавирусной инфекции и отдавшей свою жизнь при исполнении профессионального долга».

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