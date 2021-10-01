До +12 и без дождей: какая погода ожидает нижегородцев в выходные

Погода в первые выходные октября окажется приятной для прогулок. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в первые выходные октября в Нижнем Новгороде окажется приятной для прогулок: на улице ожидается потепление до +12, да и дождь не испортит планов – осадков просто-напросто не будет.

Сегодня, в пятницу, температура воздуха поднимется до +13 градусов, а к ночи опустится и остановится на отметке в +6 градусов. Дождей не ожидается, однако солнышко из-за туч может выглянуть только ближе к вечеру. Ветер будет тихий: его скорость не превысит 3,5 метров в секунду.

В субботу, 2 октября, в течение дня прогнозируется пасмурная погода. Столбики термометров поднимутся до +10 днем, и до +5 ночью. Ветер будет дуть северо-западный, его скорость составит всего 2,6 метра в секунду. Влажность воздуха составит 70-93%, а атмосферное давление – 763-764 миллиметра ртутного столба.

В воскресенье, 3 октября, днём разогреет до +12 градусов, вечером будет чуть прохладнее, температура воздуха опуститься до +7 градусов. Днем из-за облаков появится солнышко, а к вечеру хмурое небо будет и вовсе ясным. В течение дня ожидается тихий ветер, он сменит два направления: северо-западный ветер ожидается утром и днем, а северный – вечером и ночью.

По прогнозам синоптиков, следующая неделя тоже порадует нижегородцев погодой без осадков.

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