В Урени рухнула крыша жилого дома

На момент обрушения в квартирах никого не было. Фото: «Нижний Новгород. Без цензуры»
Очередное ЧП произошло вчера в Урени. В двухэтажном жилом доме №104 на улице Ленина произошло частичное обрушение кровли. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.
- Сообщение об обрушении крыши в многоквартирном здании поступило 25 марта по линии единой дежурно-диспетчерской службы Уренского района, - отметили в ведомстве.
Пострадавших и погибших нет, так как в момент обрушения кровли в квартирах никого не было.
Площадь обрушения 200 кв.м. Фото: «Нижний Новгород. Без цензуры»
- Эвакуация не требовалась, - рассказали специалисты. – От МЧС силы и средства не привлекались.
Инцидент произошел на площади 200 квадратных метров, в то время как общая площадь дома 648 квадратных метров.
В настоящее время местная администрация уже занимается вопросом дальнейшего размещения жильцов пострадавших квартир.
Напомним, ранее подобный случай произошел в Нижнем Новгороде, там в здании на Нижневолжской набережной также рухнула крыша.
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