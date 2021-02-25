В доме на Нижневолжской набережной обрушилась крыша

Трехэтажное здание находилось на реставрации. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде в здании на Нижневолжской набережной произошло обрушение кровли. Пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Крыша рухнула днем 25 февраля. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

«Сообщение об обрушении кровли трехэтажного здания поступило в 15:30 25 февраля. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. На место следует оперативная группа», - пояснили в региональном управлении МЧС.

По предварительной информации, никто не пострадал. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Речь идет о здании по адресу Нижне-Волжская набережная, д.19/1. Оно не эксплуатировалось, здесь велись реставрационные работы.

Что стало причиной обрушения кровли, сейчас выясняется. Вероятно, что ветхая конструкция не выдержала веса снежного покрова. "Комсомолка" будет следить за развитием событий.