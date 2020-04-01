Сергей Злобин: «Мы в любом случае находились на пути к цифровому образованию – просто прошли этот путь быстрее»

В связи с последними событиями накопилось очень много вопросов, связанных с дистанционной формой обучения. Говорить о том, как будет организован этот процесс, наверное, можно долго, но мне бы хотелось, чтобы вы обозначили ключевые аспекты.

Этот переход, безусловно, стал для серьезным вызовом — которого, тем не менее, требует время. Как известно, мы готовились перевести школы на дистанционную форму с 30 марта, но, с учетом указа президента Владимира Путина о нерабочей неделе, сделано это будет с 6 апреля.

Вузы и учреждения среднего профессионального образования уже учат дистанционно, но у них в этой сфере больше опыта. Школы — совсем другое дело, такое в регионе делается впервые.

Один мой коллега, у которого двое детей школьного возраста, рассказывал, что ученики пользуются несовершенством удаленной системы обучения, чтобы «троллить» педагогов. Разумеется, это баловство, но пример показательный — механизм контроля за детьми не совсем понятен. Нужно ли обязать родителей следить за порядком? Или предполагается, что ученики на «удаленке» сами выработают в себе ответственность?

Элемент воспитания всегда важен — это касается и поведения на обычных уроках. Дистанционная система в этом смысле не совершенна, но сейчас она является единственно возможной. С другой стороны, мы используем уже готовые цифровые платформы с образовательными материалами — это дает новые возможности для учителей, поскольку все материалы на всех ресурсах ввиду сложившейся ситуации находятся в открытом доступе.

Много вопросов, кстати, связано и с готовностью самих преподавателей к этому формату — кажется, что дети понимают нюансы, связанные с использованием цифровых технологий, лучше, чем старшее поколение. Это так?

Это миф, который, честно говоря, меня немного удивляет. На самом деле, преподаватели «старой школы» с большей охотой и увлечением осваивают новые подходы, нежели их младшие коллеги — и мы неоднократно подмечали эту особенность на семинарах, посвященных «точкам роста» системы образования.

К слову, внедрение цифровых технологий является одним из направлений профильного нацпроекта, и только за прошлый год более двух тысяч педагогов из региона успешно прошли курсы, связанные с этим форматом обучения. Со своей стороны мы тоже подготовились — разработали методички и чек-листы, разъяснили по пунктам весь процесс. Поэтому в организационном плане никаких проблем возникнуть не должно — повторюсь, что мы используем готовые образовательные платформы, и учитель на данном этапе в большей степени выполняет функцию наставника, который помогает ребенку двигаться в определенном направлении.

Какие именно платформы будут использоваться? Можете их перечислить?

Разумеется — более того, школы уже сформировали определенный рейтинг предпочтений. Более 44 тысяч учеников уже подключены к «Российской электронной школе», на второй позиции «ЯКласс» — этим сервисом пользуются 24 тысячи школьников. На третьем месте «Фоксфорд», с которым мы тоже начинаем активно работать.

Хочу отметить, что сейчас формируется новая платформа фонда «Вклад в будущее», и мы, в числе семи пилотных субъектов, принимаем участие в ее тестировании. Она пока рассчитана на учеников 5-8 классов, но при этом на нее уже подписались 340 школ.

А какую платформу вы бы порекомендовали как эксперт?

Каждая из них имеет свои достоинства и недостатки. Новая платформа, которая создана при поддержке Сбербанка, как я уже сказал, имеет ограничения по классам. РЭШ — очень многообразная, комплексная платформа: из-за этого в ней легко потеряться, но при этом она насыщена дополнительным образовательным материалом.

На сегодняшний день для нас наиболее интересен «Фоксфорд» — это профессиональная, так называемая «высокая» платформа, со сложными заданиями и расширенным материалом. Раньше доступ к ней был ограничен, и пока мы находимся в точке вхождения в эту систему, но она уже используется при подготовке учеников к региональным олимпиадам. Сейчас все предметы и направления с 1 по 11 классы открыты — я считаю, что познакомиться с этой платформой будет интересно и учителям, и ученикам.

Ребенок может подключиться сразу к нескольким образовательным ресурсам?

Скорее всего, мы именно к этому и придем. Большинство платформ не были готовы к комплексному и внезапному росту спроса на их услуги, на каждой из них есть не в полной мере освещенные темы, и, наверное, наиболее правильно в этой ситуации пользоваться несколькими источниками.

Есть какие-то первоочередные советы, которые вы бы хотели дать родителям? Ведь сколько просуществует этот формат — пока не может предсказать никто.

Хочу сказать, что мы, так или иначе, находились на пути к цифровому образованию — до 2024 года на него планировалось перевести от 20 до 50 тысяч учеников. В результате мы прошли этот этап быстрее: сейчас в системах дистанционного обучения зарегистрированы 79% школьников — фактически такого показателя мы планировали добиться к 2035 году.

Помимо прочего, образовательные платформы позволяют наглядно отследить результаты успехи ребенка в динамике. Родители могут войти в систему, посмотреть, какие задания выполнены и как ребенок с ними справился. Не будем лукавить: образовательный процесс — не самое приятное времяпровождение для учеников. В школе за его организацию полностью отвечают учителя, но сейчас родителям тоже придется принимать в этом определенное участие. Но мы намерены обеспечить максимальную обратную связь.

Как будут организованы единые госэкзамены в этом году?

Пока никаких изменений не анонсировалось (на момент записи программы это было так, впоследствии Минпросвещения РФ объявило о переносе начала ЕГЭ и ОГЭ на 8 и 9 июня соответственно — ред.). Единственный вопрос, который нам озвучили родители в данный момент, связан с ВПР. Они в этом году пройдут в более «мягком» формате: школы сами решат, когда их проводить, но крайний срок установлен до 25 мая (ранее в этот день планировалось начать проводить ЕГЭ — ред.).

Как обеспечить безопасность детей во время карантина? Есть какие-то рекомендации министерства на этот счет?

Со своей стороны, мы стараемся максимально увлечь дистанционными формами — это касается не только образования, но и, например, спортивных занятий. Как вы знаете, сейчас проводятся онлайн-зарядки и мастер-классы с участием нижегородских спортсменов, кроме того, стартовал всероссийский конкурс проектных работ школьников «Большие вызовы», который проводит центр «Сириус». Мы видим, что интернет-трафик растет, но здесь есть другая проблема — существующие сети не всегда этот рост выдерживают.

А вы находитесь в контакте с провайдерами? В Европе, например, для того, чтобы не допустить падения сетей, было принято решение ограничить качество видео для того, чтобы большее число людей смогло пользоваться интернетом на приемлемой скорости.

Такая работа ведется: например, во время обучения учителей нам бесплатно открыли подключение на тысячу точек. Это позволило одновременно отработать новые механизмы в каждой школе с каждым педагогом.

А в вузах какие-то трудности с дистанционным обучением есть?

Нет, как я говорил, в техническом плане вузы более подготовлены. Но на примере моего сына, который является студентом, могу сделать вывод, что учиться стало немного сложнее — каждый преподаватель выгружает им весь объем заданий в режиме онлайн, и далее студент необходимо самому контролировать график своей работы.

Можете доступно объяснить разницу между дистанционным и заочным обучением? Часть родителей считает, что это по сути одно и то же.

Разница очевидна. Заочная форма предполагает локальный режим обучения — студенты занимаются с преподавателями в течение месяца, остальное время готовятся сами. Дистанционная форма все же предполагает ежедневные занятия с педагогами, выполнение заданий и получение оценок. В случае с платформами новые занятия предлагаются сразу по мере выполнения предыдущих.

В интернете ведутся дискуссии на тему того, необходимо ли вообще сейчас дистанционно учить школьников, и не проще ли перенести занятия на лето. Что вы думаете по этому поводу?

Учебный год не предполагается продлевать — такие новости в СМИ появляются, но это фейки.

А как будут работать детские сады?

Неделя с 30 марта по 5 апреля для дошкольных учреждений является нерабочей. В некоторых детсадах организованы дежурные группы - такая мера принята в 20 муниципалитетах и распространяется на детей, родители которых заняты на непрерывных производствах. В дальнейшем, по мере развития событий, может быть принято решение расширить эту практику.

Вам не приходится сталкиваться с непониманием со стороны педагогов ввиду происходящих событий?

На самом деле нет, и в этой связи я должен выразить нашим педагогам благодарность. Может быть, не все задумываются о глобальном масштабе происходящего, но, по крайней мере, каждый из них на местах решает задачи, связанные с организацией образовательного процесса в конкретной школе для конкретных учеников — даже в нерабочую неделю. Это позволило нам за две недели совершить скачок, на которых в некоторых других субъектах уходило по два-три года.