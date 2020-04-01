2020-04-01T13:41:13+03:00
Происшествия

«Мне грозило до четырех лет тюрьмы»: Нижегородца едва не не осудили за срубленную липу

После публикации в «Комсомолке» скандальное уголовное дело было закрыто
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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«Мне грозило до четырех лет тюрьмы»: В Нижегородской области закрыли «липовое дело»«Мне грозило до четырех лет тюрьмы»: В Нижегородской области закрыли «липовое дело»Фото: СОЦСЕТИ
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Скандальная история «липового дела», возбужденного в отношении нижегородца, спилившего трухлявую липу у себя под окном, подошла к своему логическому завершению – после долгих разбирательств уголовное дело было закрыто.

Напомним, эта история началась еще два года назад. Тогда житель Выксы Сергей Кузнецов самостоятельно срубил нависающую над его домом липу. При этом никого из местных властей он не уведомил и помощью коммунальщиков не воспользовался.

- Какие коммунальщики? За пару месяцев до этого они рубили старое дерево у соседей, так разнесли половину двора, - вспоминает Сергей Кузнецов. – Зачем мне это надо? Я тихо-спокойно срубил трухлявый ствол – и дело с концом.

Но не тут-то было – спустя пару месяцев Сергея вызвали в местную администрацию и сообщили, что ему придется заплатить 57 тысяч рублей штрафа за срубленное дерево. Дескать, именно такой ущерб он нанес государству.

- Хоть у меня с деньгами и напряженка, спорить я не стал, - вспоминаетветеран боевых действий в Чечне, подрабатывающий сейчас таксистом. – Однако вскоре меня вызвали в отдел полиции для дачи показаний. Оказалось, что на меня завели уголовное дело, по которому мне грозило до четырех лет тюрьмы.

В этой ситуации жителю Выксы оставалось рассчитывать только на справедливость суда и общественный резонанс. Именно тогда «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» впервые написала о «липовом деле».

Именно из-за этого дерева Сергей Кузнецов едва не угодил в тюрьму. Фото: СОЦСЕТИ

Именно из-за этого дерева Сергей Кузнецов едва не угодил в тюрьму.Фото: СОЦСЕТИ

- В ходе судебных разбирательств это дело вернули на доследование прокурору, - вспоминает Сергей Кузнецов. – А вскоре снова было назначено предварительное следствие, которое длилось почти целый год. И вот недавно уголовное дело в отношении меня было закрыто по отсутствию состава преступления.

ОФИЦИАЛЬНО

- В производстве следственного отдела ОМВД России по г. Выкса находилось уголовное дело, возбужденное по статье «Незаконная рубка лесных насаждений», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. - Тогда следствием было установлено, что в июле 2018 года житель Выксы незаконно срубил растущее дерево породы липа, росшее на территории общего пользования по улице Зои Космодемьянской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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