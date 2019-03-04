Липовое дело: Нижегородцу грозит до четырех лет тюрьмы за спиленное дерево

Страшный треск, разбросанные по всему палисаднику брусья и развороченный участок – житель Выксы Сергей Кузнецов не поверил своим глазам, когда выглянул прошлым летом в соседний двор, где потрудились местные коммунальщики. Трухлявое дерево, нависающее над жилым домом, они умудрились срубить так, что разнесли половину двора.

- Ничего себе – потрудились, - ахнул он. – Не дай бог таких помощников. Если у меня такое случится, ни за что не буду обращаться в администрацию.

Когда через несколько месяцев рядом с его собственным домом накренилась трухлявая липа, он решил пойти в обход законодательства и самому расправиться со злополучным деревом.

- Оно нависало прямо над домом – могло бы запросто не только двор разнести, но и нас с женой покалечить, - уверяет Сергей Кузнецов. – Поэтому я аккуратно его спилил, не задев ни людей, ни дом.

Правда, без ущерба все-таки не обошлось – спустя пару месяцев Сергея вызвали в администрацию, где сообщили, что ему придется заплатить 57 тысяч рублей штрафа за срубленное дерево. Дескать, именно такой материальный ущерб он нанес государству.

- Хоть у меня с деньгами и напряженка, спорить я не стал, - вспоминает горе-дровосек. – К тому же, мне сказали, что меня привлекут к посадке деревьев осенью. Я был не против – надо так надо. За эту липу я был готов хоть сто деревьев посадить.

Правда, вскоре дело из администрации перекочевало в полицию – для дачи объяснений Сергея вызвали в ближайший отдел.

Накренившаяся липа принесла жителю Выксы немало хлопот.Фото: СОЦСЕТИ

- Там-то я узнал, что на меня завели уголовное дело, - рассказывает Сергей Кузнецов. – Причем по этой статье мне грозит либо штраф в размере от 500 тысяч до 1,5 миллионов рублей, либо исправительные работы или лишение свободы на срок до четырех лет.

Представляете, загреметь в тюрьму на четыре года за липу! За человека столько не дают.

Впрочем, сдаваться Сергей не собирается – в прошлом сам сотрудник полиции и ветеран боевых действий в Чечне он вообще не привык отступать перед трудностями.

- Теперь буду надеяться на справедливость суда, - продолжает Сергей. – Тем более что разбираться в моем деле взялся сам председатель. Хотя пока в оправдательном приговоре есть большие сомнения. Что говорить, если даже обвинительное заключение мне дали на имя совсем другого человека – титульный лист мой, а остальное неизвестно чье. Так запросто и осудят за кого-нибудь другого.

ОФИЦИАЛЬНО

- В производстве следственного отдела ОМВД России по г. Выкса находилось уголовное дело, возбужденное по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Следствием было установлено, что в июле 2018 года житель Выксы незаконно срубил сырорастущее дерево породы липа, росшее на территории общего пользования по улице Зои Космодемьянской. Материальный ущерб от противоправных действий гражданина составил более 57 тысяч рублей. В настоящее время расследование уголовного дела завершено, его материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.