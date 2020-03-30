Нижегородцы отказываются от путешествий на поездах из-за коронавируса

Нижегородцы стали отказываться от поездок на поездах, поэтому «Федеральная пассажирская компания» изменит периодичность их курсирования на ряде направлений.

Как сообщается на сайте ОАО «РЖД», из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки спрос на железнодорожные путешествия упал, поэтому часть поездов прекратит курсировать. При этом отменятьcя рейсы будут по отдельным датам, а транспортная доступность между регионами России сохранится.

Нижегородцы смогут совершать поездки в намеченные даты (либо близкие к ним) на других поездах. Билеты, купленные на отмененные рейсы, можно будет вернуть без платы, сборов и удержаний.

Вернуть свои деньги можно не только в кассе АО «ФПК», но и через электронный сервис, с помощью которого были оформлены билеты.

Как вернуть билеты?

В случае отказа от поездки из-за эпидемиологической обстановки билеты можно вернуть в обычном порядке.

Если же отменен рейс, но билет куплен, то отказаться от путешествия на другом поезде дальнего следования можно согласно правилам перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа Минстранса РФ, а также пунктам оферты.

Для пассажиров старше 65 лет в «РЖД» разработали технологию возврата неиспользованных билетов на поезда, отправляющиеся до 1 июня.

Пожилые нижегородцы могут заявлять об отмене поездки в Единый информационно-сервисный центр ОАО «РЖД» (ЕИСЦ) по телефону: 8 (800) 775-00-00. Оператор центра запишет данные о пассажире вместе с реквизитами поездки и расскажет, в каком пункте продажи он сможет вернуть свои деньги в течение полугода. Это можно будет сделать при наличии оригинала билета и после снятия ограничений.

Упрощен порядок возврата билетов для организованных групп. Отказавшись от поездки компанией с 1 апреля по 1 мая, нижегородцы смогут вернуть деньги за неиспользованные билеты согласно действующим правилам Минтранса России. При этом пассажирам возместят сбор за резервирование для организованных групп, но удержат сбор, установленный ФАС РФ – 210 рублей 60 копеек за каждое место.

Напомним, нижегородцы также могут возмещать покупку «невозвратных» железнодорожных билетов, отказавшись от поездки из-за коронавируса. При этом причины отмены поездки должны подтверждаться справкой.

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