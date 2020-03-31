Режим работы метро в Нижнем Новгороде в период самоизоляции: как будет работать

В Нижнем Новгороде с 30 марта 2020 года введен режим всеобщей самоизоляции – он вводится для всех горожан независимо от возраста. Соответствующие изменения в указ «О введении режима повышенной готовности» подписал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Из указа понятно, что отныне нижегородцы смогут выходить из своих квартир, только чтобы дойти до ближайшего магазина или аптеки, а также погулять с собакой на расстоянии не больше 100 метров от дома.

В соответствии с режимом всеобщей самоизоляции, введенном на территории Нижнего Новгорода с 30 марта 2020 года, определенные ограничения коснутся и работы нижегородского метрополитена. Как сообщается на сайте организации, вплоть до 3 апреля 2020 года метро будет работать в режиме выходного дня.

- Сормовско-Мещерская линия метрополитена в период с 5:30 до 22:00 будет работать с интервалом в 10 минут, - говорится в сообщении на сайте ведомства. – В период с 22:00 до 00:00 нижегородское метро будет работать с интервалом в 14 минут. Автозаводская линия нижегородского метрополитена в период с 5:30 до 20:30 будет работать с интервалом в 8 минут, в период с 20:30 до 22:00 – с интервалом в 9 минут, в период с 22:00 до 00:00 – с интервалом в 12 минут.