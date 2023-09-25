Глава МЧС Куренков передал нижегородским спасателям 16 новых машин

Пожарно-спасательные гарнизоны получили ключи от 16 спецавтомобилей. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

В понедельник, 25 сентября, глава МЧС России Александр Куренков приехал в Нижний Новгород с рабочим визитом. Вместе с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным он посетил Горьковский автомобильный завод, открыл монумент «Пожарным и спасателям» на проспекте Гагарина. Также министр вручил ключи от новой техники пожарным и наградил некоторых из них медалями. Торжественная церемония прошла на Нижегородской ярмарке, сообщает корреспондент «КП – Нижний Новгород», присутствовавший на мероприятии.

Александр Куренков вручил награды сотрудникам МЧС России. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

– Мы понимаем, что без современной техники невозможно эффективно выполнять свою работу. Новейшие образцы повысят оперативность реагирования на любые происшествия, внесут значимый вклад в безопасность жителей области. Но какой бы современной и мощной ни была техника, главное в любом деле – профессионализм специалистов, – отметил Александр Куренков. – Нижегородские пожарные успешно справляются с поставленными задачами. Благодарю Губернатора Глеба Сергеевича Никитина за активное участие в вопросах защиты населения. Результат наших совместных усилий – это тысячи спасенных жизней и уверенность людей в том, что к ним придут на помощь в любую минуту!

Глава МЧС России Александр Куренков приехал в Нижний Новгород с рабочим визитом. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

На площади перед главным ярмарочным домом руководители пожарно-спасательных гарнизонов получили в пользование 16 новых спецавтомобилей. Парк техники пополнили: 12 автоцистерн, автолестница, пассажирский автомобиль, мастерская техобслуживания и автотопливозаправщик.

В ближайшее время новая техника будет работать в таких городах, как Арзамас, Выкса и Семёнов, а также Богородском, Лысковском, Ардатовском, Спасском, Кстовском и Починковском муниципальных образованиях.

Церемония проходила на Нижегородской ярмарке. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

– Мы все прекрасно помним природные пожары прошлого года в Воротынском районе, в позапрошлом году пожары бушевали в Сарове и Первомайском район. Повторения таких ЧС мы не хотим. И надо отметить, что в этом году площадь пожаров за сезон по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 99%, а само количество пожаров снизилось в 2,5 раза, – высказался глава региона Глеб Никитин. – Тут сработали удачно два фактора. Во-первых, мы обеспечили 100% покрытие всего лесного массива камерами видеонаблюдения за счёт региона. Во-вторых, сыграло весомую роль эффективное быстрое реагирование и профессионализм сотрудников МЧС и наших пожарных. За это им выражаем огромную благодарность.

На торжественной церемонии Александр Куренков также вручил награды сотрудникам МЧС России, проявившим профессионализм и мужество при ликвидации последствий ЧС и борьбе с пожарами.