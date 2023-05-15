Один человек погиб, двое пострадали: Из горящей девятиэтажки в Нижнем Новгороде эвакуировали больше сорока жильцов

Эвакуировано 30 жильцов дома и ещё 15 спасено. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Квартира загорелась в понедельник днем в девятиэтажном доме на Автозаводе в Нижнем Новгороде. Из-за пожара пришлось эвакуировать и спасать жильцов дома, однако без жертв обойтись не удалось – один человек погиб, ещё двое пострадали.

Несчастный случай произошел в 14:27 в доме №31 по улице Львовская. Прибывшие на место происшествия пожарно-спасательные подразделения эвакуировали 30 человек, в том числе десять детей. Кроме того, с помощью масок для спасаемых 15 человек вывели из опасного места – среди них также пятеро несовершеннолетних.

– Известно, что в результате пожара погиб один человек – мужчина. Его личность устанавливается, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. – Причину произошедшего предстоит выяснить дознавателям.

В 15:07 была объявлена ликвидация открытого горения. Общая площадь пожара составила 20 квадратных метров. Всего в тушении пожара и его ликвидации задействовано 46 человек личного состава и 13 единиц техники.

Пожар на Автозаводе. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Напомним, ранее двух собак спасли из горящей квартиры в Семёнове. Четвероногих обнаружили в одной из задымленных квартир жилого дома по улице Гагарина. Спасатели воспользовались лестницей и вытащили животных, надышавшихся угарным газом, на улицу через окно, после чего реанимировали их.