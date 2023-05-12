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Происшествия12 мая 2023 14:10

Двух собак спасли из горящей квартиры в Семёнове

Четвероногим оказали первую помощь
Евгения ЖЕНЕЦКАЯ
Пожар произошел в многоквартирном жилом доме по улице Гагарина в Семёнове.

Пожар произошел в многоквартирном жилом доме по улице Гагарина в Семёнове.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Трогательная история произошла утром 12 мая в Семёнове – там пожарные спасли двух собак. Четвероногих обнаружили в одной из задымленных квартир жилого дома по улице Гагарина. Спасатели воспользовались лестницей и вытащили животных, надышавшихся угарным газом, на улицу через окно, после чего реанимировали их.

Пожарные спасли двух собак.

Пожарные спасли двух собак.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

– Нам дорога каждая жизнь! – подчеркнули в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области. – Четвероногим была оказана первая помощь на месте.

Известно, что во время пожара выгорела внутренняя отделка одной из квартир. Погибших и пострадавших нет в результате ЧП нет.

Четвероногим была оказана первая помощь на месте.

Четвероногим была оказана первая помощь на месте.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Напомним, похожая ситуация произошла в марте 2022 года в Богородске – там спасатели вернули к жизни котенка, который пострадал при пожаре.

Также за последнюю неделю нижегородские специалисты спасли уже второго лосёнка, отбившегося от матери. В этот раз малыш был найден в деревне Егорово Воскресенского района.

ЧППроисшествия: ЧП