Лето 2023 в Нижнем Новгороде: расписание мероприятий, праздники, события, фестивали

В этом году для нижегородцев подготовили более 30-ти мероприятий. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

В этом году для жителей региона подготовлено более 30-ти по-настоящему ярких и запоминающихся летних мероприятий. Нижегородцы найдут для себя интересное и на воде, и на суше, и в небе. Помимо уже полюбившихся летних фестивалей в программу включили историческую реконструкцию, регаты, фиесты и даже забег на 100 километров. Подумали организаторы и о тех, кто этим летом не настроен веселиться и отдыхать — деловые конференции и добровольческие мероприятия специально для них. Публикуем событийную программу на лето 2023 в Нижнем Новгороде.

Открытие II очереди сквера Свердлова

Торжественное открытие обновленной локации в границах улиц Большой Покровской, Октябрьской, Алексеевской и Грузинской состоится в День весны и труда 1 мая.

В программе мероприятия:

- выступления диджеев;

- зоны творчества;

- мастер-классы;

- йога;

- маркет;

- зона бадминтона.

Также вплоть до 9 мая здесь будут проходить музыкальные мероприятия.

Российская студенческая весна

«Студвесна» будет проходить в Пакгаузах на Стрелке в период со 2 мая по 1 июня. Цикл мепроприятий предусматривает гала-шоу профессиональных образовательных организаций и финал для вузов, который пройдет в Перми.

День Победы

Торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы 9 мая, пройдут на площади Минина и Пожарского, а также во всех районах города. Ожидается традиционный Парад Победы, концертная программа, музыкальное шоу Ильи Авербуха, мэппинг на стенах кремля, а также праздничный салют.

«Беги, герой!»

Ежегодный благотворительный полумарафон в этом году будет проходить 20 и 21 мая. Беговой маршрут затронет территорию стадиона «Нижний Новгород», Канавинский мост, Нижневолжскую набережную, площадь Минина и Пожарского, а также Гребной канал. Традиционно для бегунов предусмотрены дистанции на 5, 10 и 21,1 км. Ожидается, что в забеге примут участие 10 тысяч нижегородцев.

ЦИПР — 2023

Конференция «Цифровая индустрия промышленной России» будет проходить на Нижегородской ярмарке с 31 мая по 2 июня. Это деловое мероприятие, которое включает в себя проведение конференции, выставки NFT – искусства, а также хакатонов и питчинг-сессий.

Столица закатов

Ежегодный фестиваль, который объединяет исполнителей разных жанров. Он будет проходить все лето и затронет ключевые туристические локации.

Так, например, на сцене «Ракушки» в Александровском саду выступят Квинтет Сергея Мазаева, JP Band, Dora, Fantine, Joander Santos, Маргулис, Feduk, Armir Lee и Zoloto.

По воскресеньям там будут проходить симфонические оркестры с участием именитых дирижеров и солистов.

Также в рамках фестиваля ожидаются мероприятия « После заката», «Соло на закате», «Гастрономическая Рождественская» и «Искра», некоторые из них будут платными.

Международный фестиваль искусств «Стрелка»

Серия гала-концертов оперных звезд, которая будет проходить в Пакгаузах со 2 по 11 июня.

Программа выглядит так:

2 июня — Открытие фестиваля — Оперный концерт «Барокко–Гала».

3, 4 июня — И. Стравинский «История солдата». Ансамбль солистов оркестра La Voce Strumentale, чтец — В. Смехов, дирижёр И. Великанов.

4 июня — Й. Гайдн, Симфония №49 La Passion («Страсти»), Р. Шуман, концерт для виолончели с оркестром, Ф. Мендельсон, Симфония №4 «Итальянская», И. Брамс, Lieberlieder для 4-х солистов с оркестром.

8 июня — «Солнце Неаполя».

9 июня — С. Рахманинов, романсы, М. Равель «Мадагаскарские песни», А. Шёнберг «Песни кабаре».

10, 11 июня — К. Дебюсси, «Блудный сын», М. Равель, «Шехерезада», И. Стравинский, «Пульчинелла»

Летние гуляния на ярмарочной площади

С июня по август на территории Нижегородской ярмарки можно будет с пользой провести свободное время. Предусмотрены следующие активности:

- Мастер-классы для всей семьи;

- Аниматоры с народными забавами и раскрасками в стиле НХП;

- Программа для малышей с мастер-классами по игре на исторических народных музыкальных инструментах ;

- Игра «12 записок»;

- Карусель;

- Аттракцион «Ретропаровозик»;

- Катания на привязном шаре;

- Печник;

- Аквагрим;

- Ходулисты и ростовые куклы;

- Летний кинотеатр;

- Кукольный театр.

«Это Вышка»

Судейская вышка на Гребном канале этим летом станет центром лайфстайл-мероприятий. Благоустроенное к юбилею города пространство с июня по август будет собирать активных и не любящих скучать дома нижегородцев.

День России

Официальный государственный праздник, который будет проводиться в Нижнем Новгороде 12 июня. В настоящее время место проведения, программа и приглашенные артисты пока не определены.

Городской трейл RUTS

Это новое мероприятие для Нижнего Новгорода, которое находится на стыке спорта и туризма. Оно предполагает забег по интересным городским локациям и культурным пространствам. Главная его цель — не выявить победителя, а познакомить участников с городом. Городской трейл пройдет 18 июня.

«Кубок содружества»

Открытый международный чемпионат по воздухоплавательному спорту «Кубок содружества» пройдет на стадионе «Локомотив» с 22 по 28 июня. В соревнованиях примут участие более 20 аэростатов. Кроме того, что это соревнования по точности захода на цель, это еще и завораживающее зрелище.

День молодежи

Праздник пройдет 24 июня на стадионе «Нижний Новгород» и в нем примут участие порядка 50 тысяч человек. Так как Нижний Новгород признан молодежной столицей России, его роль в праздновании будет ключевой.

Творческий кэмп «Динамика»

Обучающее мероприятие для молодых музыкантов, авторов текстов, исполнителей, саунд-продюсеров и всех причастных к созданию музыки. «Динамика» будет проходить в июне на площадках центра «Высота» и клуба «MILO». По завершении кэмпа его участники напишут альбом про Нижний Новгород.

Фестиваль «Горький fest»

Ежегодный фестиваль нового российского кино, который будет проходить в нашем городе с 7 по 13 июля.

Фестиваль реконструкции «Приволжский Штандарт»

В этом году фестиваль будет проходить с июля по сентябрь на двух городских локациях.

Выступления клубов реконструкции на Нижегородской ярмарке: 15–16 июля — Александр Невский и его дружина — XII век; Народные гуляния;

22–23 июля — Война и мир. Лагерь и солдаты эпохи наполеоновских войн; Стрелецкое подворье;

29–30 июля — Ярмарка, XIX век. Наука и ремесло на Ярмарке;

5–6 августа — Литературно-театральные выходные. Калейдоскоп искусств;

12–13 августа — Господские гуляния. Начало XX века;

19–20 августа — Премьера реконструкции речной ладьи «СОРОКА»;

26–27 августа — Земля Изначальная.

Мероприятия на Щелоковском хуторе:

9–10 сентября — Фестиваль реконструкции.

X-waters Волга

Международный массовый заплыв через Волгу, который будет проходить в Нижнем Новгороде 22 и 23 июля. Места проведения — Чкаловская лестница и Волжская набережная.

Триатлон IRONSTAR

Фестиваль спорта для профессионалов, который впервые пройдет в Нижнем Новгороде на территории Нижневолжской набережной и акватории Волги.

Программа мероприятия:

4 августа - детский забег starkids, женский забег ironlady на 5 км и Pasta-party для участников триатлона (с 17:00 до 21:00);

5 августа — триатлон, вечеринка финишеров.

Музыкальный фестиваль «Великая Русь»

Ежегодный музыкальный фестиваль, который пройдет у собора Александра Невского 12 августа.

«Приволжская фиеста»

Фестиваль тепловых аэростатов, который будет проходить с 16 по 21 августа на различных локациях. Даты и время проведения будут зависеть от погодных условий.

«Кубок Помолова» по парашютному спорту

Эти соревнования проводятся в Нижнем Новгороде с 1951 года. В этом году в качестве локаций проведения выбраны мыс Стрелка и аэродром Истомино. За выступлениями парашютистов можно будет наблюдать с 16 по 20 августа.

«Волжская регата — 2023»

Ежегодные соревнования по парусному спорту пройдут 19 августа. Локациями проведения выбраны площадка у катера «Герой» и яхт-клуб «Лето». Предполагается, что в этом году в регате примут участие спортсмены из стран СНГ.

День города

802-летие Нижнего Новгорода отметят на площади Минина и Пожарского 19 августа.

В программе:

- Концерты местных коллективов и диджеев;

- Детские зоны;

- Диджитал-активности;

- Интерактивные зоны от партнеров;

- Выступление популярных артистов;

- Праздничный салют.

Фестиваль оркестров

Зрелищный фестиваль духовых оркестров, который пройдет в центре города 19 августа.

Фестиваль аудиовизуального искусства INTERVALS

Фестиваль аудиовизуального искусства INTERVALS пройдет в Нижнем Новгороде 25-27 августа.

Марафон Нижний Новгород

Ежегодный забег с максимальной дистанцией 42,2 км, который состоится 27 августа. Трасса охватывает знаковые исторические места города и имеет перепады высот в общей сложности до 500 метров. Маршрут пролегает через стадион «Нижний Новгород» и исторические городские территории.

«Королева спорта»

Спортивный фестиваль в рамках которого впервые состоится пробег на 100 километров. Мероприятие пройдет 1 октября на Гребном Канале.

Кроме того, в событийную программу вошли бюст-мост, волонтерский вечер «Добро party», социальный проект «Чебуриада», мероприятие «Больше, чем волонтер», мероприятия в рамках Дня народного единства, День добровольца и подведение итогов конкурса «Команда креативных практик».

Летние мероприятия в Нижегородской области

17-18 июня - «Золотая хохлома» в Семенове;

23 июня — 2 июля - «Выкса-фестиваль»;

14-16 июля - «Русская Тоскания» на озере Тосканка в Ворсме;

22-23 июля — фестиваль «Мастеров народных братство» в Городце;

12 августа — фестиваль скоростей «Русские крылья» в Чкаловске;

12 августа — 300-летие поселка Тонкино;

17-19 августа — 500-летие Васильсурска;

26 августа — кулинарный фестиваль «Арзамасский гусь»;

август - регата «Кубок Алексеева» на Горьковском море и в Городецком районе.

А еще в рамках летней программы нижегородцы примут участие в Петербургском международном экономическом форуме (с 14 по 17 июня) и фестивале творческих сообществ «Таврида-АРТ», который будет проходить в Крыму в августе.