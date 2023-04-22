Лето 2023 в Нижнем Новгороде: расписание мероприятий, праздники, события, фестивали

В этом году для нижегородцев подготовили более 30-ти мероприятий.
Фото: Кристина БЕРБАСОВА
В этом году для жителей региона подготовлено более 30-ти по-настоящему ярких и запоминающихся летних мероприятий. Нижегородцы найдут для себя интересное и на воде, и на суше, и в небе. Помимо уже полюбившихся летних фестивалей в программу включили историческую реконструкцию, регаты, фиесты и даже забег на 100 километров. Подумали организаторы и о тех, кто этим летом не настроен веселиться и отдыхать — деловые конференции и добровольческие мероприятия специально для них. Публикуем событийную программу на лето 2023 в Нижнем Новгороде.
Открытие II очереди сквера Свердлова
Торжественное открытие обновленной локации в границах улиц Большой Покровской, Октябрьской, Алексеевской и Грузинской состоится в День весны и труда 1 мая.
В программе мероприятия:
- выступления диджеев;
- зоны творчества;
- мастер-классы;
- йога;
- маркет;
- зона бадминтона.
Также вплоть до 9 мая здесь будут проходить музыкальные мероприятия.
Российская студенческая весна
«Студвесна» будет проходить в Пакгаузах на Стрелке в период со 2 мая по 1 июня. Цикл мепроприятий предусматривает гала-шоу профессиональных образовательных организаций и финал для вузов, который пройдет в Перми.
День Победы
Торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы 9 мая, пройдут на площади Минина и Пожарского, а также во всех районах города. Ожидается традиционный Парад Победы, концертная программа, музыкальное шоу Ильи Авербуха, мэппинг на стенах кремля, а также праздничный салют.
«Беги, герой!»
Ежегодный благотворительный полумарафон в этом году будет проходить 20 и 21 мая. Беговой маршрут затронет территорию стадиона «Нижний Новгород», Канавинский мост, Нижневолжскую набережную, площадь Минина и Пожарского, а также Гребной канал. Традиционно для бегунов предусмотрены дистанции на 5, 10 и 21,1 км. Ожидается, что в забеге примут участие 10 тысяч нижегородцев.
ЦИПР — 2023
Конференция «Цифровая индустрия промышленной России» будет проходить на Нижегородской ярмарке с 31 мая по 2 июня. Это деловое мероприятие, которое включает в себя проведение конференции, выставки NFT – искусства, а также хакатонов и питчинг-сессий.
Столица закатов
Ежегодный фестиваль, который объединяет исполнителей разных жанров. Он будет проходить все лето и затронет ключевые туристические локации.
Так, например, на сцене «Ракушки» в Александровском саду выступят Квинтет Сергея Мазаева, JP Band, Dora, Fantine, Joander Santos, Маргулис, Feduk, Armir Lee и Zoloto.
По воскресеньям там будут проходить симфонические оркестры с участием именитых дирижеров и солистов.
Также в рамках фестиваля ожидаются мероприятия « После заката», «Соло на закате», «Гастрономическая Рождественская» и «Искра», некоторые из них будут платными.
Международный фестиваль искусств «Стрелка»
Серия гала-концертов оперных звезд, которая будет проходить в Пакгаузах со 2 по 11 июня.
Программа выглядит так:
2 июня — Открытие фестиваля — Оперный концерт «Барокко–Гала».
3, 4 июня — И. Стравинский «История солдата». Ансамбль солистов оркестра La Voce Strumentale, чтец — В. Смехов, дирижёр И. Великанов.
4 июня — Й. Гайдн, Симфония №49 La Passion («Страсти»), Р. Шуман, концерт для виолончели с оркестром, Ф. Мендельсон, Симфония №4 «Итальянская», И. Брамс, Lieberlieder для 4-х солистов с оркестром.
8 июня — «Солнце Неаполя».
9 июня — С. Рахманинов, романсы, М. Равель «Мадагаскарские песни», А. Шёнберг «Песни кабаре».
10, 11 июня — К. Дебюсси, «Блудный сын», М. Равель, «Шехерезада», И. Стравинский, «Пульчинелла»
Летние гуляния на ярмарочной площади
С июня по август на территории Нижегородской ярмарки можно будет с пользой провести свободное время. Предусмотрены следующие активности:
- Мастер-классы для всей семьи;
- Аниматоры с народными забавами и раскрасками в стиле НХП;
- Программа для малышей с мастер-классами по игре на исторических народных музыкальных инструментах ;
- Игра «12 записок»;
- Карусель;
- Аттракцион «Ретропаровозик»;
- Катания на привязном шаре;
- Печник;
- Аквагрим;
- Ходулисты и ростовые куклы;
- Летний кинотеатр;
- Кукольный театр.
«Это Вышка»
Судейская вышка на Гребном канале этим летом станет центром лайфстайл-мероприятий. Благоустроенное к юбилею города пространство с июня по август будет собирать активных и не любящих скучать дома нижегородцев.
День России
Официальный государственный праздник, который будет проводиться в Нижнем Новгороде 12 июня. В настоящее время место проведения, программа и приглашенные артисты пока не определены.
Городской трейл RUTS
Это новое мероприятие для Нижнего Новгорода, которое находится на стыке спорта и туризма. Оно предполагает забег по интересным городским локациям и культурным пространствам. Главная его цель — не выявить победителя, а познакомить участников с городом. Городской трейл пройдет 18 июня.
«Кубок содружества»
Открытый международный чемпионат по воздухоплавательному спорту «Кубок содружества» пройдет на стадионе «Локомотив» с 22 по 28 июня. В соревнованиях примут участие более 20 аэростатов. Кроме того, что это соревнования по точности захода на цель, это еще и завораживающее зрелище.
День молодежи
Праздник пройдет 24 июня на стадионе «Нижний Новгород» и в нем примут участие порядка 50 тысяч человек. Так как Нижний Новгород признан молодежной столицей России, его роль в праздновании будет ключевой.
Творческий кэмп «Динамика»
Обучающее мероприятие для молодых музыкантов, авторов текстов, исполнителей, саунд-продюсеров и всех причастных к созданию музыки. «Динамика» будет проходить в июне на площадках центра «Высота» и клуба «MILO». По завершении кэмпа его участники напишут альбом про Нижний Новгород.
Фестиваль «Горький fest»
Ежегодный фестиваль нового российского кино, который будет проходить в нашем городе с 7 по 13 июля.
Фестиваль реконструкции «Приволжский Штандарт»
В этом году фестиваль будет проходить с июля по сентябрь на двух городских локациях.
Выступления клубов реконструкции на Нижегородской ярмарке: 15–16 июля — Александр Невский и его дружина — XII век; Народные гуляния;
22–23 июля — Война и мир. Лагерь и солдаты эпохи наполеоновских войн; Стрелецкое подворье;
29–30 июля — Ярмарка, XIX век. Наука и ремесло на Ярмарке;
5–6 августа — Литературно-театральные выходные. Калейдоскоп искусств;
12–13 августа — Господские гуляния. Начало XX века;
19–20 августа — Премьера реконструкции речной ладьи «СОРОКА»;
26–27 августа — Земля Изначальная.
Мероприятия на Щелоковском хуторе:
9–10 сентября — Фестиваль реконструкции.
X-waters Волга
Международный массовый заплыв через Волгу, который будет проходить в Нижнем Новгороде 22 и 23 июля. Места проведения — Чкаловская лестница и Волжская набережная.
Триатлон IRONSTAR
Фестиваль спорта для профессионалов, который впервые пройдет в Нижнем Новгороде на территории Нижневолжской набережной и акватории Волги.
Программа мероприятия:
4 августа - детский забег starkids, женский забег ironlady на 5 км и Pasta-party для участников триатлона (с 17:00 до 21:00);
5 августа — триатлон, вечеринка финишеров.
Музыкальный фестиваль «Великая Русь»
Ежегодный музыкальный фестиваль, который пройдет у собора Александра Невского 12 августа.
«Приволжская фиеста»
Фестиваль тепловых аэростатов, который будет проходить с 16 по 21 августа на различных локациях. Даты и время проведения будут зависеть от погодных условий.
«Кубок Помолова» по парашютному спорту
Эти соревнования проводятся в Нижнем Новгороде с 1951 года. В этом году в качестве локаций проведения выбраны мыс Стрелка и аэродром Истомино. За выступлениями парашютистов можно будет наблюдать с 16 по 20 августа.
«Волжская регата — 2023»
Ежегодные соревнования по парусному спорту пройдут 19 августа. Локациями проведения выбраны площадка у катера «Герой» и яхт-клуб «Лето». Предполагается, что в этом году в регате примут участие спортсмены из стран СНГ.
День города
802-летие Нижнего Новгорода отметят на площади Минина и Пожарского 19 августа.
В программе:
- Концерты местных коллективов и диджеев;
- Детские зоны;
- Диджитал-активности;
- Интерактивные зоны от партнеров;
- Выступление популярных артистов;
- Праздничный салют.
Фестиваль оркестров
Зрелищный фестиваль духовых оркестров, который пройдет в центре города 19 августа.
Фестиваль аудиовизуального искусства INTERVALS
Фестиваль аудиовизуального искусства INTERVALS пройдет в Нижнем Новгороде 25-27 августа.
Марафон Нижний Новгород
Ежегодный забег с максимальной дистанцией 42,2 км, который состоится 27 августа. Трасса охватывает знаковые исторические места города и имеет перепады высот в общей сложности до 500 метров. Маршрут пролегает через стадион «Нижний Новгород» и исторические городские территории.
«Королева спорта»
Спортивный фестиваль в рамках которого впервые состоится пробег на 100 километров. Мероприятие пройдет 1 октября на Гребном Канале.
Кроме того, в событийную программу вошли бюст-мост, волонтерский вечер «Добро party», социальный проект «Чебуриада», мероприятие «Больше, чем волонтер», мероприятия в рамках Дня народного единства, День добровольца и подведение итогов конкурса «Команда креативных практик».
Летние мероприятия в Нижегородской области
17-18 июня - «Золотая хохлома» в Семенове;
23 июня — 2 июля - «Выкса-фестиваль»;
14-16 июля - «Русская Тоскания» на озере Тосканка в Ворсме;
22-23 июля — фестиваль «Мастеров народных братство» в Городце;
12 августа — фестиваль скоростей «Русские крылья» в Чкаловске;
12 августа — 300-летие поселка Тонкино;
17-19 августа — 500-летие Васильсурска;
26 августа — кулинарный фестиваль «Арзамасский гусь»;
август - регата «Кубок Алексеева» на Горьковском море и в Городецком районе.
А еще в рамках летней программы нижегородцы примут участие в Петербургском международном экономическом форуме (с 14 по 17 июня) и фестивале творческих сообществ «Таврида-АРТ», который будет проходить в Крыму в августе.