Нижний Новгород
Еще
Радио
Нижний Новгород
Еще
Радио
Нижний Новгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Спорт16 мая 2021 14:50

Александр Кержаков может стать главным тренером ФК «Нижний Новгород»

Сейчас временно должность тренера занимает Антон Хазов
Кристина БЕРБАСОВАКристина БЕРБАСОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Специалист покинул ФК «Томь» 15 мая.

Специалист покинул ФК «Томь» 15 мая.

Фото: Александр ГЛУЗ

Футболист Александр Кержаков может занять должность главного тренера футбольного клуба «Нижний Новгород». В настоящее время он является одним из основных претендентов на должность. Такой новостью поделились на официальном сайте «Матч ТВ».

Только вчера, 15 мая, Александр Кержаков объявил о своем уходе с поста тренера «Томи». Причины своего решения специалист общественности не назвал, лишь поблагодарив болельщиков за поддержку и команду за совместную работу.

Теперь известный футболист может возглавить нижегородский клуб и привести его к победе в Премьер-лиге, в которую команда попала после отказа на выдачу лицензии для участия в РПЛ клубу «Оренбург».

Напомним, что в первенстве Футбольной Национальной Лиги ФК «Нижний Новгород занял третье место. Сейчас футбольный клуб выступает под руководством исполняющего обязанности главного тренера Антона Хазова.

В начале мая руководство ФК «Нижний Новгород» приняло решение расстаться с главным тренером Робертом Евдокимовым.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!

Спорт: ФУТБОЛ