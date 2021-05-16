Александр Кержаков может стать главным тренером ФК «Нижний Новгород»

Специалист покинул ФК «Томь» 15 мая. Фото: Александр ГЛУЗ

Футболист Александр Кержаков может занять должность главного тренера футбольного клуба «Нижний Новгород». В настоящее время он является одним из основных претендентов на должность. Такой новостью поделились на официальном сайте «Матч ТВ».

Только вчера, 15 мая, Александр Кержаков объявил о своем уходе с поста тренера «Томи». Причины своего решения специалист общественности не назвал, лишь поблагодарив болельщиков за поддержку и команду за совместную работу.

Теперь известный футболист может возглавить нижегородский клуб и привести его к победе в Премьер-лиге, в которую команда попала после отказа на выдачу лицензии для участия в РПЛ клубу «Оренбург».

Напомним, что в первенстве Футбольной Национальной Лиги ФК «Нижний Новгород занял третье место. Сейчас футбольный клуб выступает под руководством исполняющего обязанности главного тренера Антона Хазова.

В начале мая руководство ФК «Нижний Новгород» приняло решение расстаться с главным тренером Робертом Евдокимовым.

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