РЖД компенсирует «невозвратные» билеты нижегородцам, отказавшимся от поездок из-за коронавируса

Нижегородцы могут вернуть свои деньги за «невозвратные» железнодорожные билеты, отказавшись от поездки из-за коронавируса. Однако причины отмены поездки придется подтвердить справкой.

Как сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги, сделать это можно с 14 марта по 10 апреля. К принятию соответствующего решения привела отмена массовых мероприятий в различных регионах России из-за профилактики распространения коронавируса.

В РЖД сообщили, что пассажиры, которые купили билеты по «невозвратному» тарифу и отказались от поездок, могут сдать их в кассе АО «ФПК». Соответствующие Правила пассажирских перевозок, багажа и грузобагажа утверждены Министерством транспорта России.

- Если пассажир, планировавший поездку на поезде, недавно вернулся из стран, где Covid-19 имеет широкое распространение, и в данный момент находится на карантине, либо имел контакт с возможными носителями инфекции, он может вернуть билет после снятия ограничений. Для этого ему нужно будет предъявить в кассе справку из медицинского учреждения. Комиссия за возврат проездного документа в этом случае составит 210 рублей 60 копеек, - говорится в сообщении.

Особое внимание нижегородцев обращают на то, что вернуть свои деньги за «невозвратные» билеты можно только через билетные кассы АО «ФПК».

Напомним, ранее мы сообщали о том, как нижегородец отказался от поездки в Италию из-за коронавируса и попытался вернуть свои деньги за билеты и отель, забронированные по "невозвратному" тарифу. Он попросил отменить бронь бесплатно почти за неделю до путешествия, сославшись на опасность поездки. По его словам, ни отель, ни авиакомпания не пошли ему навстречу.