2020-03-16T11:39:22+03:00
Коронавирус Covid-19

РЖД компенсирует «невозвратные» билеты нижегородцам, отказавшимся от поездок из-за коронавируса

Получить назад свои деньги могут пассажиры, вернувшиеся из стран с широким распространением Covid-19
Елена КАРАЛ
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РЖД компенсирует «невозвратные» билеты нижегородцам, отказавшимся от поездок из-за коронавирусаРЖД компенсирует «невозвратные» билеты нижегородцам, отказавшимся от поездок из-за коронавирусаФото: Олег ЗОЛОТО
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Нижегородцы могут вернуть свои деньги за «невозвратные» железнодорожные билеты, отказавшись от поездки из-за коронавируса. Однако причины отмены поездки придется подтвердить справкой.

Как сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги, сделать это можно с 14 марта по 10 апреля. К принятию соответствующего решения привела отмена массовых мероприятий в различных регионах России из-за профилактики распространения коронавируса.

В РЖД сообщили, что пассажиры, которые купили билеты по «невозвратному» тарифу и отказались от поездок, могут сдать их в кассе АО «ФПК». Соответствующие Правила пассажирских перевозок, багажа и грузобагажа утверждены Министерством транспорта России.

- Если пассажир, планировавший поездку на поезде, недавно вернулся из стран, где Covid-19 имеет широкое распространение, и в данный момент находится на карантине, либо имел контакт с возможными носителями инфекции, он может вернуть билет после снятия ограничений. Для этого ему нужно будет предъявить в кассе справку из медицинского учреждения. Комиссия за возврат проездного документа в этом случае составит 210 рублей 60 копеек, - говорится в сообщении.

Особое внимание нижегородцев обращают на то, что вернуть свои деньги за «невозвратные» билеты можно только через билетные кассы АО «ФПК».

Напомним, ранее мы сообщали о том, как нижегородец отказался от поездки в Италию из-за коронавируса и попытался вернуть свои деньги за билеты и отель, забронированные по "невозвратному" тарифу. Он попросил отменить бронь бесплатно почти за неделю до путешествия, сославшись на опасность поездки. По его словам, ни отель, ни авиакомпания не пошли ему навстречу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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