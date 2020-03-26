2020-03-26T15:53:33+03:00
Общество

Нижегородский бизнес-омбудсмен показал, как выглядит «вождь куриц»

Первый пост в своем Инстаграме Павел Солодкий посвятил домашнему хозяйству [фото]
Анна МИГАЛОВА
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С чудо-несушками семье Солодкого не нужно ходить за яйцами в магазин.С чудо-несушками семье Солодкого не нужно ходить за яйцами в магазин.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Уполномоченный по правам предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий завел страничку в Инстаграме. И первой публикацией, которую сделал бизнес-омбудсмен, стала фотография петуха.

- Мой вождь куриц! - подписал снимок Павел Солодкий, добавив хештег #домашнеехозяйство.

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Мой вождь куриц!
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Немногочисленные пока подписчики обрадовались позитивной картинке и даже оставили несколько комментариев. «Вот это взгляд у него! Он много знает», «Хороший Чингачгук», «Серьезный», «В Википедии надо сделать правку: петух - вождь куриц», - написали фолловеры.

С чудо-несушками семье Солодкого не нужно ходить за яйцами в магазин. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

С чудо-несушками семье Солодкого не нужно ходить за яйцами в магазин.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Кстати, летом 2018 года «Комсомольской правде» посчастливилось побывать на даче у бизнес-омбудсмена Солодкого. Во время экскурсии по своим владениям нижегородец рассказал, что первым животным, которое у него появилось на даче, стала собака. Позже на садовом участке завелись куры, индюшки, цесарки, фазаны и перепела. А еще десяток кроликов и целое стало коз.

По словам Павла Солодкого, создание собственной экодачи в стиле «прованс» началось двадцать лет назад с покупки традиционных шести соток. Уже потом фазенда пошла на расширение - хозяин скупал один за другим соседние участки. Земля используется владельцем с умом: там почти нет пустого места. Перед хозяйским домом - аккуратно постриженный газон, за ним цветочная аллея, а рядом парник с огурцами, перцами, помидорами - все как у всех. Чуть подальше - грядки, на которых вовсю поспевают свекла, морковка и разнообразная зелень.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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