Художник «оживил» мурал в центре Нижнего Новгорода

Свою работу нижегородец выложил в социальных сетях. Фото: скрин из видео. Источник: Антон Анисимов (https://www.instagram.com/on_tonic).
Очередной городской стрит-арт «ожил» в Нижнем Новгороде под чутким руководством креативщика Антона Анисимова. В этот раз в движение пришли ребята из джаз-бэнда, которые нарисованы во дворе бизнес-центра на пересечении Пискунова и Алексеевской.
- Ну и холодрыга! Неудивительно, что даже муралы начинают пританцовывать, - подписал свою работу в социальных сетях автор.
Известно, что масштабный мурал в переулке между домами 4 и 6 на улице Алексеевской был создан нижегородской художницей Анной Карповой ещё в октябре. Вскоре на этот арт-объект упал взгляд набирающего популярность нейрохудожника, который и решился посмотреть на музыкантов в движении и поделиться этим с остальными.
Ранее корреспонденту «Комсомолки» удалось лично побеседовать нижегородцем Антоном Анисимовым и узнать, каким магическим способом удаётся оживлять старинные снимки и анимировать современные фото.
- Что касается современных арт-объектов, то я снимаю их на видео общим планом и делаю фотографии с большим приближением, но с того же ракурса. В фоторедакторе вырезаю из статичного снимка части объектов, которые должны двигаться, анимирую их, - рассказал тогда о деталях работы креативщик.
Он также отметил, что следом приходится ретушировать оставшийся фон и в видеоредакторе совмещать исходный ролик с созданными «слоями», после чего арт-объекты и граффити «оживают» как настоящие.
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