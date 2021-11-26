Оттепель до +3 придет в Нижний Новгород 27 ноября

Влажность воздуха в эти дни составит от 83 до 93%. Фото: Алексей ФОКИН

Слабые морозы и снежная погода в Нижнем Новгороде сменится на этих выходных потеплением до +3 градусов. Настоящая зима не очень-то торопится вступать в свои права, позволяя осени хозяйничать на территории региона в свои последние законные денёчки.

Так, по данным портала Яндекс.Погода, в субботу, 27 ноября, весь день будет стоять пасмурная погода. С утра ожидается 0 градусов и небольшой снег, днем незначительно похолодает и столбик термометра опустится до -1. Южный ветер будет дуть со скоростью не более 5 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747-750 миллиметров ртутного столба.

В воскресенье, 28 ноября, небо ни разу не прояснится, оставшись затянутым густыми облаками. Температура воздуха в утренние часы составит +1…+2 градуса, днём вырастет до +3 и останется такой до самой глубокой ночи. Несмотря на это, температура воздуха будет ощущаться как при минусовых значениях.

Отметим, что влажность воздуха в эти дни составит от 83 до 93%, при этом наиболее высоких значений она будет достигать по ночам.

Напомним, ранее сообщалось, что предстоящая зима в Нижнем Новгороде и в области ожидается в пределах климатической нормы. Так, в декабре температурный фон составит -7...-9, в январе -8…-11, в феврале -8…-10 градусов.

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