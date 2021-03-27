Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 27 марта 2021 года: число нижегородцев, выздоровевших от коронавируса, близится к 100 тысячам Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным на 01:00 27 марта 2021 года, за минувшие сутки на территории региона было выявлено 326 новых случаев заражения. Общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 105 987 человек.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 380 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 99 723 жителя Нижегородской области

К сожалению, число умерших выросло до 2 792 человека, ещё десять нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Статистика зараженных по коронавирусу на 27 марта Фото: Яндекс

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (8 461 зараженных) и на Бору (5 286 зараженных). Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (105 человек) и Спасском районе (147 человек).

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.

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