326 нижегородцев заразились коронавирусом за сутки

По данным на 26 марта 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 105 987 человек. За сутки выявлено 326 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.
Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области за последние сутки составило 380 человек. С начала пандемии коронавирусом переболели 99 723 жителя региона.
Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (8 461 зараженных) и на Бору (5 286 зараженных). Следом идёт Павловский (2 856 зараженных) и Балахнинский (2 753 зараженных) районы.
Данные по районам Нижнего Новгорода:
Автозаводский – 11 437
Ленинский – 7 226
Советский – 6 536
Московский – 4 977
Канавинский – 4 827
Сормовский – 4 570
Приокский – 3 605
Нижегородский – 3 430
По заболеваемости COVID-19 наша область продолжает занимать четвертое место среди других регионов страны. Выше находятся только Московская область (559 зараженных), Санкт-Петербург (782 зараженных) и Москва (1 813 зараженных).
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