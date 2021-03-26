326 нижегородцев заразились коронавирусом за сутки

По данным на 26 марта 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 105 987 человек. За сутки выявлено 326 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области за последние сутки составило 380 человек. С начала пандемии коронавирусом переболели 99 723 жителя региона.

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (8 461 зараженных) и на Бору (5 286 зараженных). Следом идёт Павловский (2 856 зараженных) и Балахнинский (2 753 зараженных) районы.

Данные по районам Нижнего Новгорода:

Автозаводский – 11 437

Ленинский – 7 226

Советский – 6 536

Московский – 4 977

Канавинский – 4 827

Сормовский – 4 570

Приокский – 3 605

Нижегородский – 3 430

По заболеваемости COVID-19 наша область продолжает занимать четвертое место среди других регионов страны. Выше находятся только Московская область (559 зараженных), Санкт-Петербург (782 зараженных) и Москва (1 813 зараженных).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!