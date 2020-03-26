2020-03-26T19:05:45+03:00
Дом. Семья

В нижегородском зоопарке «Лимпопо» родился кошачий лемур

Вес малютки всего 100 грамм
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В нижегородском зоопарке «Лимпопо» родился кошачий лемур.В нижегородском зоопарке «Лимпопо» родился кошачий лемур.Фото: Зоопарк "Лимпопо"
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Чудесная новость пришла из нижегородского зоопарка «Лимпопо» - там произошло очередное пополнение. В вольере кошачьих лемуров на свет появился малютка весом всего 100 грамм.

- Пока мама носит своего малыша на животе и прячет от посторонних глаз, - рассказали сотрудники нижегородского зоопарка «Лимпопо». – Чуть позже он окрепнет и переберется к ней на спинку.

К слову, кошачьи лемуры по своим размерам действительно вполне сопоставимы с кошкой. Длина тела у них составляет всего 40 сантиметров, зато черно-белый полосатый хвост достигает в длину полуметра.

- Для кошачьих лемуров хвост - это не просто украшение, - объясняют специалисты. - Он помогает лемурам балансировать при прыжках.А самцы, вертикально поднимая хвосты, и надвигаясь друг на друга, разбираются, кто из них самый главный в социальной иерархии.

Кошачьи лемуры считаются самым известным видом в своем семействе. Обычно они живут группами по 20-30 особей. Причем главенствуют в группе самки. Родиной этих очаровательных животных считается Мадагаскар. Питаются они, в основном, фруктами, листьями и цветами.

Напомним, накануне мы писали о пополнении в семействе кустарниковых белок. Малыши чувствуют себя отлично и много спят, собравшись рядочком.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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