Совсем не по-европейски закончился выход двух домов ЖК «Европейский квартал» из подчинения местного ТСЖ. Видео битвы бывшего и настоящего председателей товарищества собственников жилья опубликовано в сообществе «Нижний Новгород. Без цензуры».

Согласно информации, два дома жилого комплекса «Вена» и «Берлин» решили отказаться от управления прежнего руководителя ТСЖ. На протяжении долгого времени им удавалось решать вопрос цивилизованно – через суд.

На днях ситуация приняла другой оборот, когда новый председатель пришел выселять прежнего руководителя. Произошел скандал, в результате которого мужчину буквально вынесли из рабочего кабинета.

- Исполняй решение суда, понятно? – истошно прокричал один из участников выселения, не позволяя своему оппоненту ответить.

Исполняй решение суда : нижегородцы устроили драку за кресло руководителя ТСЖ .Видео: Нижний Новгород. Без цензуры

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, полицейские занялись случаем, произошедшим в ЖК «Европейский квартал». Проверку инцидента проводит отдел полиции №5 УМВД России по Нижнему Новгороду.

Напомним, жителей Канавинского района запугивают, чтобы те не отказывались от услуг управляющей компании. Текст обращения ДУКа к жильцам одного из многоквартирных домов опубликовал пользователь сообщества «Регион-52|Нижний Новгород».

Управляющая компания убеждает жильцов, чтобы те не спешили создавать товарищество собственников жилья, ведь председатели далеко не всегда ведут себя порядочно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.