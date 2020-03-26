2020-03-26T18:00:06+03:00
Общество

«Исполняй решение суда»: нижегородцы устроили драку за кресло руководителя ТСЖ

Полиция проверяет инцидент, произошедший в ЖК «Европейский квартал» [видео]
Елена КАРАЛ
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«Исполняй решение суда»: нижегородцы устроили драку за кресло руководителя ТСЖ. ФОТО: скриншот видео «Нижний Новгород. Без цензуры»«Исполняй решение суда»: нижегородцы устроили драку за кресло руководителя ТСЖ. ФОТО: скриншот видео «Нижний Новгород. Без цензуры»
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Совсем не по-европейски закончился выход двух домов ЖК «Европейский квартал» из подчинения местного ТСЖ. Видео битвы бывшего и настоящего председателей товарищества собственников жилья опубликовано в сообществе «Нижний Новгород. Без цензуры».

Согласно информации, два дома жилого комплекса «Вена» и «Берлин» решили отказаться от управления прежнего руководителя ТСЖ. На протяжении долгого времени им удавалось решать вопрос цивилизованно – через суд.

На днях ситуация приняла другой оборот, когда новый председатель пришел выселять прежнего руководителя. Произошел скандал, в результате которого мужчину буквально вынесли из рабочего кабинета.

- Исполняй решение суда, понятно? – истошно прокричал один из участников выселения, не позволяя своему оппоненту ответить.

Исполняй решение суда : нижегородцы устроили драку за кресло руководителя ТСЖ .Видео: Нижний Новгород. Без цензуры

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, полицейские занялись случаем, произошедшим в ЖК «Европейский квартал». Проверку инцидента проводит отдел полиции №5 УМВД России по Нижнему Новгороду.

Напомним, жителей Канавинского района запугивают, чтобы те не отказывались от услуг управляющей компании. Текст обращения ДУКа к жильцам одного из многоквартирных домов опубликовал пользователь сообщества «Регион-52|Нижний Новгород».

Управляющая компания убеждает жильцов, чтобы те не спешили создавать товарищество собственников жилья, ведь председатели далеко не всегда ведут себя порядочно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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